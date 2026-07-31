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मुख्यमंत्री ने 3000 छात्राओं को वितरित की विद्या वाहिनी साइकिलें

By Amit Jha
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार ने 'विद्या वाहिनी' योजना का शुभारंभ किया, जिसमें 9वीं कक्षा की तीन हजार से ज्यादा छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गईं। एक माह में 1.40 लाख छात्राओं को साइकिलें देने की योजना है। यह कार्यक्रम नारी शक्ति को सम्मान देता है और छात्राओं की शिक्षा के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करता है।

मुख्यमंत्री ने 3000 छात्राओं को वितरित की विद्या वाहिनी साइकिलें

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। पूर्वी विनोद नगर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘विद्या वाहिनी’ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की तीन हजार से ज्यादा छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित कीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले एक माह के भीतर 1.40 लाख छात्राओं को साइकिल वितरित की जाएंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे।

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कार्यक्रम का उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम नारी शक्ति के सम्मान और प्रत्येक बेटी को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के हमारे सामूहिक संकल्प का उत्सव है। ‘विद्या वाहिनी’ योजना छात्राओं के विद्यालय तक सुरक्षित एवं सुगम आवागमन को सुनिश्चित करेगी। उनके समय की बचत करेगी, विद्यालयों में नियमित उपस्थिति बढ़ाएगी। साथ ही ड्रॉपआउट की आशंका को कम करेगी और अभिभावकों की दैनिक चिंता को भी कम करेगी।

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छात्राओं के लिए संदेश

मुख्यमंत्री ने छात्राओं से आह्वान किया कि वे पूरी लगन और अनुशासन के साथ अध्ययन करें, साइकिल का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें और सदैव सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

शिक्षा मंत्री का विचार

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महिला-नेतृत्व वाले विकास और विकसित भारत के विजन को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ‘विद्या वाहिनी’ योजना के माध्यम से धरातल पर उतार रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है?
यह योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है।
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Amit Jha

लेखक के बारे में

Amit Jha

बॉयो: दिल्ली में वर्ष 2006 से पत्रकारिता कर रहा हूं। अपनी शुरुआत विराट वैभर अखबार से की। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय सहारा में बतौर संवाददाता कार्य किया। जुलाई 2008 से लेकर फरवरी 2018 तक हिन्दुस्तान में संवाददाता से प्रमुख संवाददाता तक का सफर किया। ईटीवी भारत के डिजीटल प्लेटफॉर्म के लिए फरवरी 2018 से जुलाई 2022 तक कार्य किया। इसके बाद से हिन्दुस्तान दिल्ली में बतौर प्रमुख संवाददाता कार्यरत। पत्रकारिता में 16 साल तक दिल्ली में हुए अपराध एवं ट्रैफिक से जुड़ी खबरों को कवर किया। जबकि बीते तीन वर्षों से अधिक समय से दिल्ली में रेलवे, एयरपोर्ट और दिल्ली सरकार से जुड़ी खबरें कर रहा हूं। इस दौरान लाइफ ओके पर आयोजित होने वाले सावधान इंडिया कार्यक्रम में बतौर विशेषज्ञ हिस्सा लिया। वहीं वर्ष 2022 में नेटफ्लिक्स पर बनी डॉक्यूमेंट्री द बूचर ऑफ दिल्ली में बतौर विशेषज्ञ हिस्सा लिया।


शिक्षा
एम.ए (मॉस कम्युनिकेशन)


रुचियां
घूमना, नए कांटेक्ट बनाना


पिछला अनुभव
16 वर्षों तक दिल्ली में अपराध से संबंधित खबरें की


वर्तमान भूमिका
प्रमुख संवाददाता के रूप में दिल्ली सरकार बीट कवर करना


मीडिया कवरेज
अपराध, ट्रैफिक, एयरपोर्ट, मेट्रो, रेलवे एवं सरकार पर खबरें लिखी


कुल अनुभव के वर्ष
19


एचटी में अनुभव के वर्ष
13


यह विशेष क्यों पसंद है
अपराध समाज को सीधे प्रभावित करता है। यह समाज के दूसरे पक्ष से अवगत कराता है।


प्रकाशन
राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान


विशिष्ट विशेषज्ञता
दिल्ली सरकार, पुलिस (अपराध एवं ट्रैफिक), रेलवे

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