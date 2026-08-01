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दिल्ली लक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए खुला पोर्टल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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-मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के पोर्टल www.dly.delhi.gov.in का किया शुभारंभ, मिलेंगे प्रत्येक माह 2500 रुपये नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ‘दिल्ली...

दिल्ली लक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए खुला पोर्टल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के पोर्टल www.dly.delhi.gov.in का किया शुभारंभ, मिलेंगे प्रत्येक माह 2500 रुपये नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता

ये भी पढ़ें:दिल्ली लक्ष्मी योजना के फॉर्म आज से भरे जाएंगे, किन चीजों की पड़ेगी जरूरत; देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ का शुभारंभ शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोर्टल लॉंच के साथ किया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दिल्ली की कुछ पात्र महिलाओं ने गीता कॉलोनी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय (डीएम कार्यालय) में पोर्टल www.dly.delhi.gov.in पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन भी किया। इस योजना के तहत महिला को प्रत्येक माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि पहले ही दिन इस योजना में हजारों की संख्या में आवेदन आ गए हैं। इस योजना के तहत लगभग 17 लाख आवेदन आने का अनुमान है।

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महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का संकल्प

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का जो संकल्प भाजपा ने लिया था, आज उसे धरातल पर दिल्ली सरकार उतार रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना का नाम देवी लक्ष्मी से प्रेरित है, जो समृद्धि, आर्थिक सुरक्षा और परिवार के कल्याण का प्रतीक हैं। इस अवसर पर लक्ष्मी Nagar से विधायक अभय वर्मा, पटपड़गंज से विधायक रविन्द्र नेगी सहित कई नेता एवं संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रारंभिक चरण में यह योजना तीन वर्षों के लिए लागू की जाएगी और इससे लगभग 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान है।

सरकारी धन का उपयोग सुनिश्चित करने के उपाय

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी धन का उपयोग केवल परिवार की आवश्यक जरूरतों के लिए सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीसी वॉलेट में डिजिटल नेगेटिव लिस्ट लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थों, लॉटरी टिकट, जुआ, सट्टेबाजी और सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए नहीं किया जा सकेगा। इससे सरकारी सहायता का उपयोग परिवार के हित में सुनिश्चित होगा।

दो वित्तीय विकल्प

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दो वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले विकल्प में प्रत्येक माह 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट में उपलब्ध होंगे, जिनका उपयोग दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकेगा, जबकि शेष 1,500 रुपये आरडी/एफडी में जमा होंगे। दूसरे विकल्प में संपूर्ण 2,500 रुपये प्रतिमाह आरडी/एफडी में जमा किए जाएंगे, जिससे समय के साथ ब्याज सहित पर्याप्त बचत तैयार होगी।

पारदर्शी प्रक्रिया

इस योजना में लॉन्च किया गया पोर्टल आवेदन, दस्तावेज सत्यापन, पात्रता परीक्षण, अनुमोदन, पीएफएमएस एकीकरण, बैंकिंग सेवाएं, सीबीडीसी ट्रांसफर और एसएमएस जैसी सभी सेवाओं को एकीकृत करेगा। इससे पूरी प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। प्रत्येक आवेदन को स्वीकृति से पूर्व चार स्तरों की जांच एवं अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट आवेदन की जांच करेगा। इसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल अप्रूवल, मॉनीटरिंग और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी आवेदन की समीक्षा एवं अनुमोदन करेगी।

गलत जानकारी पर सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में केवल वास्तविक पात्र लाभार्थियों को ही सहायता मिले, इसके लिए आधार सत्यापन, दिल्ली मतदाता पंजीकरण, वार्षिक आय, परिवार का विवरण, बिजली की खपत, वाहन स्वामित्व, पेंशन, सरकारी सेवा का रिकॉर्ड एवं अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर विस्तृत जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या धोखाधड़ी पाए जाने पर सहायता राशि की वसूली तथा आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

पात्रता मानदंड

परिवार की सबसे वरिष्ठ पात्र महिला आवेदन कर सकेगी

लाभार्थी की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए

परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होनी चाहिए

आवेदक अथवा उसके माता-पिता/पति का कम-से-कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए

ये महिलाएं पात्र नहीं होंगी

कोई अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हों

आयकर देने या जीएसटी फाइल करने वाली हों

सरकारी कर्मचारी हों

जिनके तीन से अधिक जीवित बच्चे हों

जिनके परिवार की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक हो

जिनके परिवार के सदस्य राज्य सरकार/भारत सरकार/PSU/सरकारी संगठन में कार्यरत हों या जिनके पास चार पहिया वाहन हो

जिनका आपराधिक रिकॉर्ड हो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली लक्ष्मी योजना में महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी?
दिल्ली लक्ष्मी योजना में महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपये दिए जाएंगे।
ये भी पढ़ें: आज से भरे जाएंगे लक्ष्मी योजना के ऑनलाइन फॉर्म
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