अग्नि सुरक्षा स्वीकृति के बिना 43 कक्षा चलाने वाले स्कूल को नोटिस

-सरकारी अधिग्रहण का प्रस्ताव, विद्यालय में 43 कक्षाओं का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा था।नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता बिना फायर एनओसी के स्कूल में अवैध रूप से 43 कक्षा चला रहे एक निजी स्कूल को दिल्ली...

बिना फायर एनओसी के स्कूल में अवैध रूप से 43 कक्षा चला रहे एक निजी स्कूल को दिल्ली सरकार ने कारण बताओं नोटिस जारी किया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में विद्यालय में छात्रों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे, वित्तीय अनियमितताएं तथा प्रशासनिक उल्लंघन सामने आए हैं। स्कूल से अगले सात दिनों में जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने स्कूल का तत्काल अधिग्रहण करने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

निरीक्षण से सामने आई समस्याएं शिक्षा विभाग के अनुसार निरीक्षण में पाया गया कि विद्यालय बिना अग्नि सुरक्षा स्वीकृति (फायर एनओसी) के 43 कक्षाओं का अवैध रूप से संचालन कर रहा था। इसके अतिरिक्त परिसर में बड़े पैमाने पर अवैध टिन-शेड संरचनाएँ निर्मित की गई थीं। यहां बिना अनुमति भूजल का दोहन किया जा रहा था, शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा था, अभिभावकों से मनमाने ढंग से शुल्क वृद्धि की जा रही थी तथा वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं का संचालन बिना वैध मान्यता के किया जा रहा था। कुछ कक्षाओं में केवल एक ही निकास द्वार उपलब्ध था तथा अग्निशमन वाहनों एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए निर्धारित मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध पाया गया।

शिक्षा मंत्री का आदेश शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शिक्षा निदेशालय को विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। यह विद्यालय बिना अग्नि सुरक्षा स्वीकृति के दर्जनों अवैध कक्षाओं का संचालन कर हजारों विद्यार्थियों के जीवन को खतरे में डाल रहा था। विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर सरकार विद्यालय के प्रबंधन का पूर्ण अधिग्रहण करने के लिए भी तैयार है।

निरीक्षण में सामने आए प्रमुख उल्लंघन अग्नि सुरक्षा एवं भवन निर्माण संबंधी गंभीर अनियमितताएँ:

विद्यालय के पास केवल 39 कमरों के लिए फायर एनओसी उपलब्ध थी, जबकि परिसर में 82 कमरों का संचालन किया जा रहा था

विद्यालय ने बिना अनुमति 30 कमरों वाला विशाल टिन-शेड, एक अवैध बेसमेंट तथा तीसरी मंजिल का भी निर्माण किया

विद्यालय परिसर में बिना किसी वैधानिक अनुमति के बोरवेल संचालित किया जा रहा था

विद्यालय की वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की अस्थायी मान्यता 31 मार्च 2023 को समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद पिछले तीन वर्षों से विद्यालय अवैध रूप से वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं का संचालन कर रहा था।