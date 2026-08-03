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सोलर पैनल के लिए सब्सिडी पहले देने पर विचार कर रही सरकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी और जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव (जीबीआई) की राशि पहले देने पर विचार कर रही है। बिजली मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह बदलाव सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। मौजूदा नीति के अनुसार, 3 किलोवाट के रूफटॉप प्लांट पर कुल 1.08 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है।

सोलर पैनल के लिए सब्सिडी पहले देने पर विचार कर रही सरकार

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली सरकार छत पर सोलप पैनल लगाने के लिए सब्सिडी और ग्राहकों को ''जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव'' (जीबीआई) की राशि पहले देने पर विचार कर रही है। ऐसा होने पर इसकी कीमत पहले से कम हो सकती है। बिजली विभाग इन प्रस्तावों के साथ मौजूदा सोलर पॉलिसी में बदलाव के लिए एक नोट तैयार कर रहा है और इसे मंज़ूरी के लिए जल्द कैबिनेट के सामने पेश करेगा।

नई नीति के सुझाव

दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार नई सोलर पॉलिसी में ये बदलाव करके शहर में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि छत पर लगने वाले सोलर प्लांट अपनाने में एक बड़ी समस्या पैनल की शुरुआती लागत है, जो काफी ज्यादा है। सरकार सब्सिडी और जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव का भुगतान पहले कर इसे कम करने और केंद्र सरकार की मदद से रिहायशी एवं सरकारी इमारतों को इसके दायरे में लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव साफ-सुथरी ऊर्जा पैदा करने वाले बिजली उत्पादकों को इनाम देने का एक तरीका है।

जीबीआई और सब्सिडी की राशि

मौजूदा पॉलिसी के तहत तीन किलोवाट क्षमता वाला रूफटॉप प्लांट लगाने पर कुल 1.08 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है (केंद्र सरकार से 78,000 रुपये और दिल्ली सरकार से 30,000 रुपये)। जबकि इसकी लागत लगभग 2.25 लाख रुपये आती है। रिहायशी श्रेणी में 3 किलोवाट क्षमता वाले छत के प्लांट के लिए मासिक जीबीआई 3 रुपये प्रति यूनिट है और 3 किलोवाट से ज्यादा क्षमता वाले प्लांट के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट है। अधिकारियों का कहना है कि 5 साल की अवधि के लिए जीबीआई की राशि और सब्सिडी मिलकर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की लगभग पूरी लागत को कवर कर लेंगे।

वर्तमान स्थिति और लक्ष्य

अभी जीबीआई के तहत मिलने वाली रकम को ग्राहक के मासिक बिजली बिल के साथ समायोजित किया जाता है और अतिरिक्त रकम हर महीने बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) द्वारा उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। दिल्ली की मौजूदा सोलर पॉलिसी का लक्ष्य मार्च 2027 तक शहर की कुल सोलर क्षमता को 4,500 मेगावाट तक पहुँचाना है, जो मौजूदा क्षमता का तीन गुना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए किस प्रकार की सहायता देने पर विचार कर रही है?
दिल्ली सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी और जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव (जीबीआई) की राशि पहले देने पर विचार कर रही है।

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