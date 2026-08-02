सरकार ने कराया रात्रि शिविरों का ऑडिट, होगा सुधार
दिल्ली सरकार ने जुलाई में रात्रि शिविरों के ऑडिट के लिए एक निजी कंपनी को कार्य सौंपा। ऑडिट का उद्देश्य वहां मौजूद खामियों का पता लगाना है। दिल्ली में 197 स्थायी व 250 अस्थायी रात्रि शिविर हैं। रिपोर्ट आने के बाद खामियां दूर करने के लिए सुधार कार्य किए जाएंगे।
नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली के रात्रि शिविर (रैन बसेरा) में मौजूद खामियों का पता लगाने के लिए दिल्ली सरकार के योजना विभाग ने बीते जुलाई माह में इनका ऑडिट करवाया है। इसके लिए एक निजी कंपनी को कार्य सौंपा गया था। ऑडिट के माध्यम से सरकार यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वहां किस प्रकार के इंतजाम बेहतर हैं और क्या खामियां हैं। सरकार को जल्द ही यह ऑडिट रिपोर्ट कंपनी द्वारा सौंपी जाएगी जिसके बाद वहां मौजूद खामियों को दूर किया जाएगा।
रात्रि शिविरों की संख्या
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यहां 197 स्थायी रात्रि शिविर हैं। इसके अलावा अत्याधिक गर्मी एवं सर्दी होने पर अस्थायी रात्रि शिविर भी बनाए जाते हैं। सामान्य दिनों में भी 100 से ज्यादा अस्थायी रात्रि शिविर चलते हैं, लेकिन ज्यादा गर्मी या सर्दी होने पर इनकी संख्या बढ़ाकर 250 तक की जाती है। इनके बनाने से देखरेख तक का काम डूसिब (दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड) द्वारा संभाला जाता है। बीते दिनों दिल्ली सरकार के योजना विभाग ने दिल्ली के रात्रि शिविरों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए इसका ऑडिट करने का निर्णय लिया था। इसके लिए एक निजी कंपनी को चुना गया ताकि बिना किसी दबाव के वहां की वास्तवित स्थिति रिपोर्ट में सामने आ सके।
ऑडिट प्रक्रिया
सूत्रों ने बताया कि इस ऑडिट के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से पुलिस को भी सहयोग करने के लिए कहा गया था। पुलिस को इस टीम के साथ भेजा गया ताकि लोगों से बात करने में उन्हें परेशानी न हो। इस कंपनी द्वारा दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बने रात्रि शिविरों में जाकर लोगों से बातचीत की जा चुकी है। इसमें कई जगह लोगों ने बिस्तर, बिजली, पंखे, साफ-सफाई आदि को लेकर शिकायतें की हैं। जल्द ही यह रिपोर्ट योजना विभाग को सौंपी जाएगी जिसके बाद इन खामियों को दूर करने के लिए सुधार कार्य किए जाएंगे।
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