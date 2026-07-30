जंतर-मंतर हिंसा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर नहीं होगी कार्रवाई-सूद

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के संबंध में दर्ज 13 एफआईआर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, लेकिन हिंसक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता जंतर-मंतर पर हुए हंगामें एवं पुलिस पर हमला करने को लेकर दर्ज की गई 13 एफआईआर में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह जानकारी गुरुवार को दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने दी। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल की मंजूरी से यह निर्णय लिया गया है। लेकिन हिंसा और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

सरकार का बयान दिल्ली के गृह मंत्री अशीष सूद ने कहा कि भारत सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि केवल प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर किसी छात्र के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी, जिनके विरुद्ध पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं अथवा जिन्होंने प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया है। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन का संरक्षण उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को किसी प्रकार की आशंका या भय रखने की आवश्यकता नहीं है। सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, लेकिन कानून व्यवस्था भंग करने या हिंसक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी।

उपरोक्त गतिविधियों पर कार्रवाई आशीष सदू ने कहा कि छात्रों की आड़ में हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। जिन व्यक्तियों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं अथवा जिन्होंने आंदोलन की आड़ में कानून को अपने हाथ में लेकर हिंसा करने का प्रयास किया है, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 29 जुलाई तक कुल 13 एफआईआर इस घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज इन एफआईआर के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ''शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ व अन्य'' मामले में बीते 28 जुलाई को आदेश पारित हुआ है।

सरकार द्वारा लिए गए निर्णय दिल्ली के भीतर कोई भी पुलिस अधिकारी उन लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा जो इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं। हालाँकि, यह सुरक्षा उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

इन मामलों में यदि पहले ही गिरफ्तारियां/हिरासत की कार्रवाई की जा चुकी है, तो गिरफ्तारियों की समीक्षा करने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी।

भविष्य की कार्रवाई पर स्थिति दिल्ली सरकार विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखती है, और इस मामले को बिना किसी भविष्य की कार्यवाही के बंद माना जाएगा।