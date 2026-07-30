Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जंतर-मंतर हिंसा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर नहीं होगी कार्रवाई-सूद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के संबंध में दर्ज 13 एफआईआर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, लेकिन हिंसक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

जंतर-मंतर हिंसा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर नहीं होगी कार्रवाई-सूद

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता जंतर-मंतर पर हुए हंगामें एवं पुलिस पर हमला करने को लेकर दर्ज की गई 13 एफआईआर में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह जानकारी गुरुवार को दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने दी। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल की मंजूरी से यह निर्णय लिया गया है। लेकिन हिंसा और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें:जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों पर ना हो कठोर कार्रवाई, दिल्ली पुलिस को रेखा सरकार का निर्देश

सरकार का बयान

दिल्ली के गृह मंत्री अशीष सूद ने कहा कि भारत सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि केवल प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर किसी छात्र के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी, जिनके विरुद्ध पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं अथवा जिन्होंने प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया है। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:जोश में होश खो बैठे कॉकरोच! जंतर-मंतर से उठ जाने पर CJP को किस एक बात का पछतावा?

शांतिपूर्ण प्रदर्शन का संरक्षण

उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को किसी प्रकार की आशंका या भय रखने की आवश्यकता नहीं है। सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, लेकिन कानून व्यवस्था भंग करने या हिंसक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी।

उपरोक्त गतिविधियों पर कार्रवाई

आशीष सदू ने कहा कि छात्रों की आड़ में हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। जिन व्यक्तियों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं अथवा जिन्होंने आंदोलन की आड़ में कानून को अपने हाथ में लेकर हिंसा करने का प्रयास किया है, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 29 जुलाई तक कुल 13 एफआईआर इस घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज इन एफआईआर के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ''शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ व अन्य'' मामले में बीते 28 जुलाई को आदेश पारित हुआ है।

सरकार द्वारा लिए गए निर्णय

दिल्ली के भीतर कोई भी पुलिस अधिकारी उन लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा जो इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं। हालाँकि, यह सुरक्षा उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

इन मामलों में यदि पहले ही गिरफ्तारियां/हिरासत की कार्रवाई की जा चुकी है, तो गिरफ्तारियों की समीक्षा करने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी।

भविष्य की कार्रवाई पर स्थिति

दिल्ली सरकार विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखती है, और इस मामले को बिना किसी भविष्य की कार्यवाही के बंद माना जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ क्या निर्णय लिया है?
दिल्ली सरकार ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।