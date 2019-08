पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तबीयत खराब, एम्स में भर्ती

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की हालत अचानक खराब हो गई है। सुषमा स्वराज को गंभीर हालत में एम्स में भर्ती कराया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पूर्व विदेश मंत्री का एम्स में इलाज चल रहा है। बता दें कि कुछ देर पहले ही उन्होंने ट्वीट कर सरकार को बधाई दी थी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में बतौर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था।

Delhi: Former External Affairs Minister Sushma Swaraj has been admitted to All India Institute of Medical Sciences (AIIMS). More details awaited. (File pic) pic.twitter.com/uYlWhOJoT8