Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

65 लाख के फ्लैट के नाम पर 31.40 लाख की ठगी, पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

दिल्ली में एक फ्लैट के सौदे में लाखों रुपये हड़प लिए गए। पीड़ित मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि 65 लाख रुपये में तय सौदे के तहत उन्होंने 31.40 लाख रुपये अदा किए लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई गई। जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने एसपी से शिकायत की है।

65 लाख के फ्लैट के नाम पर 31.40 लाख की ठगी, पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार

दिल्ली में एक फ्लैट का सौदा कर लाखों रुपये हड़प लिए गए। बाद में जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने एसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। अमरोहा ग्रीन कॉलोनी निवासी मनोज कुमार के मुताबिक साल 2025 में उनका कुछ लोगों से नई दिल्ली स्थित एक फ्लैट का सौदा 65 लाख रुपये में तय हुआ था। आरोप है कि फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के नाम पर आरटीजीएस, पेटीएम और नकद के माध्यम से अलग-अलग तिथियों में कुल 31.40 लाख रुपये आरोपी पक्ष को दिए गए। पीड़ित का कहना है कि निर्धारित समय बीतने के बाद भी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराई गई।

ये भी पढ़ें:Kashipur News: मकान का सौदा कर 23.50 लाख रुपये ठगे

जब उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे या रजिस्ट्री कराने की बात कही तो आरोपियों ने टालमटोल की। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पिछले करीब तीन माह से आरोपी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और धमकी देने के आरोप लगाते हुए एसपी से रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तथा अपनी धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Amroha Latest News Complaint अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।