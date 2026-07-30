पालम में लगी आग निगम एवं दमकल की लापरवाही का नतीजा-रिपोर्ट

नई दिल्ली में 18 मार्च को पालम में आग से हुई 9 मौत के हादसे की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में नगर निगम एवं दमकल की लापरवाही का जिक्र है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की काबिलियत पर सवाल उठाए गए हैं। जांच में बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी।

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता पालम में बीते 18 मार्च को आग से हुई 9 मौत के हादसे को लेकर मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट आ गई है। इसमें बताया गया है कि नगर निगम एवं दमकल की लापरवाही के चलते इस तरह का हादसा हुआ। मजिस्ट्रेट जांच ने इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की काबिलियत पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। जांच में पाया गया कि कानूनी जांच की अगुवाई करने वाले असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास टेक्निकल ट्रेनिंग की कमी थी। उन्होंने पहले जिन आधा दर्जन आग लगने की घटनाओं की जांच की, उनमें से किसी का भी कारण पता नहीं लगाया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (दक्षिण-पश्चिम जिला) ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को 85 पेज की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें पालम आग हादसे को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में दिल्ली नगर निगम की नियामक कमियों, अवैध ओवरहेड केबलों और दिल्ली के दमकल विभाग की खामियों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आग संभवतः भूतल पर लगेग एमसीबी बॉक्स के पास शॉर्ट सर्किट से लगी। इस आग ने अंदर रखे ज्वलनशील सामान की वजह से तेजी से पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिल्डिंग में कॉस्मेटिक का सामान रखा था, जिससे आग और तेजी से फैली.

जांच के Findings डीएम ने अपनी जांच के दौरान पाया कि ऊंची इमारतों में बचाव कार्य के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला ट्रक-माउंटेड एरियल प्लेटफॉर्म ''ब्रोंटो स्काईलिफ्ट'' मौके पर पहुंच तो गया था, लेकिन शुरुआती इस्तेमाल के दौरान मशीन में खराबी आने से बचाव कार्य में दिक्कतें आईं। गवाहों और दमकल अधिकारियों ने जांच में बताया कि ब्रोंटो स्काईलिफ्ट में खराबी उसके बूम में केबल या तार फंसने की वजह से हो सकती है। इसके चलते उसने काम करना बंद कर दिया। इसमें यह भी कहा गया है कि अधिकारियों के पास कोई असरदार वैकल्पिक योजना या बचाव का दूसरा तरीका नहीं था, जिससे बचाव कार्य में देरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, जब तक दूसरी ब्रोंटो स्काईलिफ्ट पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

सुधारात्मक कदम दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट में मिली खामियों के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। हाल ही में दमकल विभाग को मजबूत बनाने के लिए 500 से ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती की गई है। नए उपकरण खरीदे जा रहे हैं जिससे आग को जल्द काबू पाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मौजूदा उपकरणों की भी समय पर जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

मालवीय नगर आग की रिपोर्ट दिल्ली सरकार के अनुसार मालवीय नगर में बीते जून माह में लगी आग को लेकर दक्षिण जिला डीएम लक्ष्य सिंघल द्वारा जांच की जा रही है। इस आग की घटना को लेकर कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस हादसे को लेकर भी मजिस्ट्रेट जांच जल्द पूरी होने वाली है और उस रिपोर्ट को दिल्ली सरकार के अधिकारियों को सौंपा जाएगा।