Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पालम में लगी आग निगम एवं दमकल की लापरवाही का नतीजा-रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

नई दिल्ली में 18 मार्च को पालम में आग से हुई 9 मौत के हादसे की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में नगर निगम एवं दमकल की लापरवाही का जिक्र है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की काबिलियत पर सवाल उठाए गए हैं। जांच में बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी।

पालम में लगी आग निगम एवं दमकल की लापरवाही का नतीजा-रिपोर्ट

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता पालम में बीते 18 मार्च को आग से हुई 9 मौत के हादसे को लेकर मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट आ गई है। इसमें बताया गया है कि नगर निगम एवं दमकल की लापरवाही के चलते इस तरह का हादसा हुआ। मजिस्ट्रेट जांच ने इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की काबिलियत पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। जांच में पाया गया कि कानूनी जांच की अगुवाई करने वाले असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास टेक्निकल ट्रेनिंग की कमी थी। उन्होंने पहले जिन आधा दर्जन आग लगने की घटनाओं की जांच की, उनमें से किसी का भी कारण पता नहीं लगाया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (दक्षिण-पश्चिम जिला) ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को 85 पेज की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें पालम आग हादसे को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में दिल्ली नगर निगम की नियामक कमियों, अवैध ओवरहेड केबलों और दिल्ली के दमकल विभाग की खामियों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आग संभवतः भूतल पर लगेग एमसीबी बॉक्स के पास शॉर्ट सर्किट से लगी। इस आग ने अंदर रखे ज्वलनशील सामान की वजह से तेजी से पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिल्डिंग में कॉस्मेटिक का सामान रखा था, जिससे आग और तेजी से फैली.

जांच के Findings

डीएम ने अपनी जांच के दौरान पाया कि ऊंची इमारतों में बचाव कार्य के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला ट्रक-माउंटेड एरियल प्लेटफॉर्म ''ब्रोंटो स्काईलिफ्ट'' मौके पर पहुंच तो गया था, लेकिन शुरुआती इस्तेमाल के दौरान मशीन में खराबी आने से बचाव कार्य में दिक्कतें आईं। गवाहों और दमकल अधिकारियों ने जांच में बताया कि ब्रोंटो स्काईलिफ्ट में खराबी उसके बूम में केबल या तार फंसने की वजह से हो सकती है। इसके चलते उसने काम करना बंद कर दिया। इसमें यह भी कहा गया है कि अधिकारियों के पास कोई असरदार वैकल्पिक योजना या बचाव का दूसरा तरीका नहीं था, जिससे बचाव कार्य में देरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, जब तक दूसरी ब्रोंटो स्काईलिफ्ट पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

सुधारात्मक कदम

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट में मिली खामियों के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। हाल ही में दमकल विभाग को मजबूत बनाने के लिए 500 से ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती की गई है। नए उपकरण खरीदे जा रहे हैं जिससे आग को जल्द काबू पाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मौजूदा उपकरणों की भी समय पर जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

मालवीय नगर आग की रिपोर्ट

दिल्ली सरकार के अनुसार मालवीय नगर में बीते जून माह में लगी आग को लेकर दक्षिण जिला डीएम लक्ष्य सिंघल द्वारा जांच की जा रही है। इस आग की घटना को लेकर कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस हादसे को लेकर भी मजिस्ट्रेट जांच जल्द पूरी होने वाली है और उस रिपोर्ट को दिल्ली सरकार के अधिकारियों को सौंपा जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पालम आग हादसे में कितनी मौतें हुईं?
पालम आग हादसे में 9 मौतें हुईं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।