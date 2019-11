दिल्ली: चार मंजिला फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, चपेट में आई बगल की इमारत

दिल्ली के पीरगढ़ी इलाके में बीती रात चार मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई। यह आग बगल की इमारत में भी फैल गई। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, मौके पर 28 फायर टेंडर मौजूद हैं। इसके अलावा 3 अग्निशमन कर्मचारी आग बुझाने की वजह से घायल हुए हैं।

Delhi: Fire broke out in a four-storey factory in Peeragarhi area, late last night. The fire also spread to an adjacent building. 28 fire tenders are present at the spot. 3 fire-fighting personnel injured. Fire fighting operations are still underway. More details awaited. pic.twitter.com/KvkyDwrDri