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दिल्ली की महिला इंजीनियर से प्लाट के नाम पर 11.91 लाख की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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हिंदुस्तान संवाद थाना जैत अंतर्गत वृंदावन में अपना आशियाना बनाने की चाह रखने वाली दिल्ली की महिला इंजीनियर धोखाधड़ी का शिकार हो गईं। खुद को कंपनी का

दिल्ली की महिला इंजीनियर से प्लाट के नाम पर 11.91 लाख की ठगी

थाना जैत अंतर्गत वृंदावन में अपना आशियाना बनाने की चाह रखने वाली दिल्ली की महिला इंजीनियर धोखाधड़ी का शिकार हो गई। खुद को कंपनी का मालिक और कृष्ण भक्त बता प्लॉट दिलाने के नाम पर महिला से 11 लाख 91 हजार रुपये ले लिए, लेकिन बाद में अतिरिक्त रुपयों की मांग करते हुए प्लॉट देने से मुकर गया। जैंत पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पंजाबी बाग एक्सटेंशन नई दिल्ली निवासी आरती कुमारी केंद्र सरकार के कार्यालय में सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि भगवान श्री कृष्ण में आस्था होने के कारण वह वृंदावन में छोटा निवास बनाना चाहती थी।

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इसी दौरान उनकी मुलाकात रणछोड़ दास निवासी देवी आटस, वृंदावन से हुई। आरोपी ने खुद को श्री श्याम सुंदर होम्स का मालिक बताते हुए उन्हें आटस क्षेत्र में प्लॉट दिखाकर उसका सौदा तय किया। ​पीड़िता ने समय-समय पर चेक और ऑनलाइन रणछोड़ दास की कंपनी व उसके सहयोगियों विजय भान और श्याम को करीब 11 लाख 91 हजार रुपये का भुगतान कर दिया। आरोप है कि जब पीड़िता ने बैनामा कराने का दबाव बनाया, तो आरोपी साढ़े सात लाख रुपये अतिरिक्त मांगने लगे। पीड़िता को धमकी दी कि रुपये न देने पर पुराना भुगतान भूल जाये। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने जांच की तो पता चला कि आरोपी रणछोड़ दास फरार हो गया है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस रणछोड़ दास, विजय भान और श्याम ठाकुर के खिलाफ षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी कर प्लॉट के नाम पर रुपये लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।​

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