दादरी बॉर्डर पर कांवड़ यात्रा अस्थायी चौकी तैयार
दिल्ली-दून हाईवे पर कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए दादरी बॉर्डर पर अस्थाई कांवड़ चौकी स्थापित की गई है। पुलिस बल तैनात हैं और सीओ दौराला ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कहीं भी कोई अंधेरा नहीं है और ग्रामीणों से सहयोग की अपील की गई है।
दिल्ली-दून हाईवे कांवड़ मार्ग पर कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए पुलिस अधिकारियों के आदेश पर दादरी बॉर्डर पर अस्थाई कांवड़ चौकी स्थापित कराई गई। चौकी पर पुलिस बल तैनात किया गया। गुरुवार दोपहर चौकी पर पहुंचे सीओ दौराला ने निरीक्षण कर जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीओ दौराला शिवा ठाकुर ने बताया कि हाईवे कांवड़ मार्ग पर सभी तैयार पूर्ण कर ली गई है। कांवड़ यात्रा पर जगह-जगह तीसरी आंख का पहरा है, किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि सामने आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए अलग-अलग जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। थाना दौराला पर भी हाईवे कांवड़ मार्ग यात्रा की निगरानी के लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम बना है।
उन्होंने बताया कि अस्थाई दादरी चौकी पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिनमें दो इंस्पेक्टर सहित उप निरीक्षक, महिला उप निरीक्षक, कांस्टेबल आदि शामिल है। हरिद्वार से आने वाली डीजे और बड़ी झांकी कांवड़ की दादरी बॉर्डर पर ही नापतोलकर मानकों के अनुरूप कराया जाएगा, ताकि पल्लवपुरम क्षेत्र में रैपिड ओवरब्रिज के नीचे से डीजे कांवड़ और बड़ी झांकी कांवड़ को निकालने में परेशानी न हो, दादरी बॉर्डर से मोदीपुरम तक पथ प्रकाश व्यवस्था भी सुचारू कराई जा चुकी है। हाईवे कांवड़ मार्ग पर अब कहीं पर भी कोई अंधेरा नहीं बचा है। उन्होंने ग्रामीणों से कांवड़ यात्रा में सहयोग की अपील की।
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