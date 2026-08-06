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हादसों में महिला कांवड़िया सहित चार कांवड़िये घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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दिल्ली दून हाईवे पर आर्यवर्त अस्पताल के सामने हुई एक दुर्घटना में तीन कांवड़िए घायल हो गए। ये कांवड़िए बाइक पर सवार होकर हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे थे। दूसरी घटना में एक महिला भी घायल हुई। पुलिस और एंबुलेंस की मदद से सभी घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हादसों में महिला कांवड़िया सहित चार कांवड़िये घायल

दिल्ली दून हाईवे पर आर्यवर्त अस्पताल के सामने एक कार की टक्कर से बाइक अनियन्त्रित होने और दूसरी कार से टकराने पर बाइक सवार कांवड़ियों बुलंदशहर के कालाआम निवासी कवल सिंह पुत्र प्रेमपाल, प्रिंस पुत्र राजेश और शिकारपुर निवासी मोंटी पुत्र रमेश रमेश घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायल कांवड़ियों को मोदीपुरम स्थित फ्यूचर प्लस अस्पताल में भर्ती कराया। तीनों घायल बाइक पर सवार होकर हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे थे। वहीं दूसरी घटना दादरी गांव के सामने हरिद्वार से अपनी धेवती शिया के साथ कांवड़ ला रही दिल्ली के बुराड़ी निवासी चद्रवती पत्नी गंगादीन घायल हो गई।

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दौराला सीएचसी पर भर्ती कराया।

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