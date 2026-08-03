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मंगलौर में पिता से बिछड़ा शिवभक्त लापता, छपार में बिछड़ी बेटी मां से मिली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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दिल्ली निवासी एक शिवभक्त मंगलौर में अपने पिता से बिछड़ गया। पिता ने शिव चौक पर कंट्रोल रूम में सूचना दी, लेकिन पूरे दिन बेटे का पता नहीं चला। वहीं, एक मां अपनी बेटी से बिछड़ गई थी, जिसे कंट्रोल रूम ने सफलतापूर्वक उसके परिजनों से मिलवा दिया।

मंगलौर में पिता से बिछड़ा शिवभक्त लापता, छपार में बिछड़ी बेटी मां से मिली

मुजफ्फरनगर हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे दिल्ली निवासी एक शिवभक्त का पुत्र मंगलौर में अपने पिता से बिछड़ गया। पिता ने शिवचौक पर बने कंट्रोल रूम में सूचना दी। सूचना मिलने पर शिव चौक स्थित कांवड़ कंट्रोल रूम ने उसकी तलाश कराई, लेकिन देर शाम तक उसका कोई पता नहीं चल सका।

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मां से बिछड़ी बेटी

दिल्ली के आरके पुरम निवासी विजय कुमार अपने पुत्र समीर के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे थे। मंगलौर पहुंचने पर समीर अचानक पिता से बिछड़ गया। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर विजय कुमार ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर शिव चौक स्थित कांवड़ कंट्रोल रूम में सूचना दी। कंट्रोल रूम की टीम ने समीर की तलाश के प्रयास किए, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका।

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सुखमणि एवं मां का मिलन

वहीं दिल्ली के साई सोसायटी तिलक निवासी 16 वर्षीय सुखमणि मेहता अपनी मां नीलम मेहता के साथ कांवड़ यात्रा से लौट रही थी। छपार क्षेत्र में वह मां से बिछड़ गई। सुखमणि ने शिव चौक स्थित कांवड़ कंट्रोल रूम पहुंचकर जानकारी दी। कंट्रोल रूम की तत्परता से कुछ ही देर में मां-बेटी का मिलन करा दिया गया।

नोटिस

दिल्ली निवासी विजय कुमार कहां से लौट रहे थे?
दिल्ली निवासी विजय कुमार हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे थे।
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