कांवड़ मार्गों पर यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात

-दिल्ली में 1829 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को लगाया गया हैनई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए हैं। जैसे-जैसे...

-दिल्ली में 1829 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को लगाया गया है नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए हैं। जैसे-जैसे कांवड़ियों की भीड़ बढ़नी शुरू हो रही है, उसके साथ ही सड़कों पर पुलिसबल की मौजूदगी भी बढ़ा दी गई है। यात्रा मार्गों पर व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था या दुर्घटना को रोकने के मकसद से हर रेंज में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि 9 से 11 अगस्त के बीच भीड़ ज्यादा होगी, जिसके चलते उन दिनों में कई मार्गों पर प्रतिबंध व डायवर्जन लागू किया जाएगा。

कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्था इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी दिल्ली में अलग-अलग कांवड़ यात्रा मार्गों पर 1828 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी लगाई गई है। इनकी जिम्मेदारी होगी कि यात्रा मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चलती रहे और कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो। भारी संख्या में शिवभक्तों के सड़कों पर उतरने से यातायात प्रभावित होने की आशंका रहती है, इसी को ध्यान में रखते हुए पहले से ही ठोस रणनीति तैयार की गई है। इस वर्ष कांवड़ियों की सुविधा के लिए कुल 308 कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां उनके ठहरने, खाने-पीने और विश्राम की व्यवस्था की गई है। ये शिविर पूरे यात्रा मार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर स्थापित किए गए हैं इनके आसपास भी पुलिसबल को तैनात किया गया है।

कांवड़ शिविरों की जानकारी सबसे अधिक कांवड़ शिविरों की स्थापना और पुलिसकर्मियों की तैनाती पूर्वी रेंज में की गई है। हरिद्वार से गंगाजल लाने वाले श्रद्धालु इस रेंज के अंतर्गत आने वाले गाजीपुर बॉर्डर, भोपुरा बॉर्डर, महाराजपुर बॉर्डर, अप्सरा बॉडर्र, लोनी बॉर्डर, डीएलएफ बॉर्डर और सोनिया विहार बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश कर अलग-अलग रूटों से होते हुए हरियाणा और राजस्थान का रुख कर करते हैं। ऐसे में इन सीमाओं पर विशेष रूप से ट्रैफिक को लगाया गया है।

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कहां कितने कांवड़ शिवर लगे व पुलिसकर्मी तैनात किए गए

रेंज कांवड़ शिविर तैनात पुलिसकर्मी

मध्य 26 229

पूर्वी 120 640

उत्तरी 44 309

नई दिल्ली 19 178

पश्चिमी 57 218

दक्षिणी 42 254

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