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दादरी बॉर्डर से वलीदपुर तक कांवड़ मार्ग रोशनी से जगमगाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कांवड़ यात्रा के दौरान पहली बार रात में पथप्रकाश की व्यवस्था की गई है। पहले कांवड़ियों को अंधेरे में 8 से 10 किलोमीटर तक सफर करना पड़ता था, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता था। पुलिस प्रशासन ने एनएचएआई से अंधेरे को हटाने के लिए लाइट लगाने की मांग की, जिसे अब लागू किया गया है।

दादरी बॉर्डर से वलीदपुर तक कांवड़ मार्ग रोशनी से जगमगाया

दिल्ली दून हाइवे कांवड़ मार्ग पर रात्रि में पथप्रकाश की व्यवस्था पहली बार हुई है। हाईवे पर कांवड़ यात्रा के दौरान वर्षों से दादरी बॉर्डर से वलीदपुर तक अंधेरा पसरा रहता था और कांवड़ियों को लगभग आठ से 10 किलोमीटर का सफर अंधेरे में पूरा करना पड़ता था। अंधेरे के चलते कांवड़ियों के साथ हादसे का खतरा बना रहता था। जिसके चलते कांवड़ियों को थकान होने के बाद भी प्रकाश व्यवस्था के लिए न चाहते हुए भी कई किलोमीटर तक सफर करना पड़ता था। अंधेरे सफर को पार कर मटौर के आसपास पहुंचकर ही विश्राम करना पड़ता था। इस बार इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने अंधेरे मार्ग को लेकर अधिकारियों के आदेश पर एनएचएआई को पत्र लिखकर कांवड़ यात्रा में हाईवे मार्ग पर रहने वाले अंधेरे को दूर करने के लिए लाइट लगाने की मांग की।

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जिस पर पुलिस प्रशासन के रूख के चलते मार्ग पर कांवड़ यात्रा के लिए एनएचएआई द्वारा अस्थाई पथप्रकाश व्यवस्था कराई।

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