लॉबिस्ट दीपक तलवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, CBI ने हिरासत में लिया

CBI ने एक विमानन घोटाले के सिलसिले में बिचौलिये दीपक तलवार को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया। विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिसोदिया द्वारा दीपक तलवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद सीबीआई ने अदालत कक्ष में ही उसे गिरफ्तार कर लिया।

A Delhi Court dismisses Corporate Lobbyist Deepak Talwar's anticipatory bail application in the CBI case against him. CBI has also sought 14 day custody of Talwar (file pic) pic.twitter.com/UmuJC46dLB