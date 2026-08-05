अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की अर्जी खारिज
नई दिल्ली: साकेत जिला अदालत ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की दो अर्जियों को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर आरोपियों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जा सकता। सिद्दीकी पर धनशोधन के दो मामलों में आरोप हैं।
नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की ओर से दायर दो अर्जियों को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान की अदालत ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि संज्ञान के स्तर पर अदालत का दायरा सीमित होता है और उसे केवल यह देखना होता है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सामग्री के आधार पर प्रथमदृष्टा मामला बनता है या नहीं। अदालत ने कहा कि इस चरण में आरोपी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जा सकता।
अर्जियों का खारिज होना
सिद्दीकी ने अपनी अर्जी में दावा किया था कि जिन दस्तावेज को वह पेश करना चाहते हैं, उनसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में विरोधाभास उजागर होंगे। उनकी दूसरी अर्जी में ईडी को उन दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिन पर एजेंसी भरोसा नहीं कर रही है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि बीएनएस के तहत संज्ञान से पहले सुनवाई के दौरान आरोपी को स्वतंत्र सामग्री रखने का अधिकार मिलना चाहिए और इस कानूनी मुद्दे को उच्च न्यायालय को भेजा जाए। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि गैर-निर्भर दस्तावेजों की आपूर्ति का मुद्दा पहले ही तय किया जा चुका है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू होता है。
सिद्दीकी पर धनशोधन के दो मामले
जवाद सिद्दीकी को ईडी ने धनशोधन के दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। पहले मामले में उन्हें 18 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप है कि फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों से वसूली गई फीस से प्राप्त धन का गबन और दुरुपयोग किया गया। इसके अलावा, एजेंसी ने सिद्दीकी को एक अन्य धनशोधन मामले में भी गिरफ्तार किया, जिसमें दिल्ली में करीब 45 करोड़ रुपये की जमीन के फर्जी अधिग्रहण का आरोप है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंNikhil Pathak
शॉर्ट बायो: निखिल पाठक एक प्रतिबद्ध और तथ्यपरक पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट मीडिया में 6.5 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में कार्यालय संवाददाता के रूप में कोर्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और स्पोर्ट्स बीट कवर कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग का फोकस न्याय, जवाबदेही और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रहता है।
परिचय
निखिल पाठक नई दिल्ली में आधारित एक सक्रिय पत्रकार हैं, जो न्यायपालिका, पर्यावरणीय नियमन और खेल जगत से जुड़े विषयों पर गहन और संतुलित रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने 1984 सिख विरोधी दंगा मामलों के कोर्ट ट्रायल व सजा पर फैसले, जमीन के बदले नौकरी घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और अदालतों के आंकड़ों पर आधारित कई प्रमुख खबरों की कवरेज की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशयों के संरक्षण और पर्यावरणीय जवाबदेही से जुड़े मामलों पर भी उनकी विस्तृत रिपोर्टिंग रही है।
करियर का सफर
निखिल पाठक ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2019 में अमर उजाला के साथ की। अमर उजाला की चंडीगढ़ यूनिट में वह डेस्क पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने खबरों के संपादन, पेज मेकिंग और डेस्क से जुड़े अन्य कार्यों की गहन समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2022 में उन्होंने दैनिक जागरण में बतौर संवाददाता कार्यभार संभाला। दैनिक जागरण के पूर्वी दिल्ली कार्यालय में रहते हुए उन्होंने डीडीए, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूए और धर्म-कर्म जैसी बीटों पर काम किया। इस दौरान उन्होंने जमीनी मुद्दों, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कई रोचक और प्रभावी समाचार लिखे।फरवरी 2025 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ जॉइन किया। एचटी मीडिया के साथ उनका एक वर्ष का अनुभव है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
निखिल ने एमए (जर्नलिज्म) तथा बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीजेएमसी) की पढ़ाई की है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और फील्ड अनुभव का संयोजन उन्हें कानूनी, पर्यावरणीय और खेल विषयों को तथ्यात्मक व सरल भाषा में प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
रिपोर्टिंग विजन
निखिल का मानना है कि कोर्ट और एनजीटी से जुड़े फैसले केवल कानूनी दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे सीधे समाज, शासन और आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी और पर्यावरणीय मुद्दों को पाठकों के लिए सरल, सटीक और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करना है।
विशेषज्ञता
कोर्ट रिपोर्टिंग (ट्रायल, सजा, महत्वपूर्ण आदेश)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)— प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशय संरक्षण
आंकड़ों पर आधारित न्यायिक रिपोर्टिंग
स्पोर्ट्स कवरेज
व्यक्तिगत रुचियां
संगीत, लेखन और बैडमिंटन