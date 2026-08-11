साइबर ठगी के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार
साकेत जिला अदालत ने छत्तीसगढ़ में दर्ज साइबर ठगी के मामले में वांछित आरोपी सुलेंद्र शाह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी को छत्तीसगढ़ की अदालत में जाकर ही राहत मांगनी होगी, क्योंकि दिल्ली में केवल दो रात ठहरना उसके निवास का प्रमाण नहीं है।
नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने छत्तीसगढ़ में दर्ज साइबर ठगी के मामले में वांछित आरोपी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि महज दो रात दिल्ली के एक होटल में ठहरने से आरोपी राजधानी की अदालत में जमानत के लिए याचिका नहीं दे सकता। आरोपी के खिलाफ जिस राज्य में मुकदमा दर्ज है, उसे वहां की सक्षम अदालत का रुख करना होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल की अदालत ने सुलेंद्र शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। शाह ने छत्तीसगढ़ में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में वहां की अदालत में जाने के लिए दिल्ली से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी थी।
आरोपी ने दावा किया था कि वह मालवीय नगर में रहता है। हालांकि, जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि दिल्ली के पते का आधार केवल एक होटल में दो रात की बुकिंग थी। इससे यह साबित नहीं होता कि आरोपी दिल्ली का निवासी है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने जानबूझकर होटल में ठहरकर दिल्ली में जमानत याचिका दाखिल करने का आधार तैयार किया, जबकि उसे उचित राहत के लिए छत्तीसगढ़ की सक्षम अदालत का रुख करना चाहिए था।
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