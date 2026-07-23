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ताहिर समेत पांच दोषियों की सजा पर सुनवाई 27 तक टली

By Nikhil Pathak
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 27 जुलाई तक सजा सुनवाई टाल दी है। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच दोषियों को अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने दोषियों के सामाजिक-आर्थिक ब्योरे की मांग की और बचाव पक्ष को दलीलें तैयार करने के लिए समय देने की अनुमति दी।

ताहिर समेत पांच दोषियों की सजा पर सुनवाई 27 तक टली

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों की सजा पर सुनवाई को 27 जुलाई तक टाल दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की कोर्ट ने बचाव पक्ष की ओर से समय मांगे जाने पर गुरुवार को सुनवाई स्थगित कर दी। हालांकि, सजा सुनाए जाने से पहले कोर्ट ने दोषियों का सामाजिक-आर्थिक ब्योरा मांगा है। अदालत ने सभी दोषियों के वकीलों को निर्देश दिया है कि वे अपने मुवक्किलों से परामर्श कर हलफनामा दाखिल करें।

सुनवाई स्थगित

सुनवाई के दौरान ताहिर के वकील राजीव मोहन ने दलीलें तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। उन्होंने कहा कि मामला अब सजा के चरण में है। ऐसे में उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। हालांकि, शुरुआत में अदालत ने इस मांग पर असहमति जताई। अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि के बाद किसी व्यक्ति को उसकी सजा को लेकर लंबे समय तक असमंजस में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने पहले बचाव पक्ष की मांग खारिज करते हुए दोनों पक्षों को बहस आगे बढ़ाने को कहा। लेकिन जैसे ही अभियोजन पक्ष अपनी दलीलें शुरू करने वाला था, अदालत ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बचाव पक्ष की मांग को स्वीकार नहीं करने से ऐसा लगेगा कि मामले में जल्दबाजी हो रही है और उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर नहीं दिया जा रहा। इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई के लिए तय कर दी गई।

दोषी ठहराए गए

इसी महीने 13 को दोषी ठहराए गए थे कोर्ट ने 13 जुलाई को ताहिर हुसैन, कासिम, जावेद, अनस और नाजिम को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हुसैन एक ऐसी भीड़ का हिस्सा था, जो दंगों, आगजनी और लूटपाट के इरादे से एकत्रित हुई थी।

सामान्य प्रश्न

सुनवाई की अगली तारीख क्या है?
सुनवाई की अगली तारीख 27 जुलाई है।

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Nikhil Pathak

लेखक के बारे में

Nikhil Pathak

शॉर्ट बायो: निखिल पाठक एक प्रतिबद्ध और तथ्यपरक पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट मीडिया में 6.5 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में कार्यालय संवाददाता के रूप में कोर्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और स्पोर्ट्स बीट कवर कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग का फोकस न्याय, जवाबदेही और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रहता है।

परिचय
निखिल पाठक नई दिल्ली में आधारित एक सक्रिय पत्रकार हैं, जो न्यायपालिका, पर्यावरणीय नियमन और खेल जगत से जुड़े विषयों पर गहन और संतुलित रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने 1984 सिख विरोधी दंगा मामलों के कोर्ट ट्रायल व सजा पर फैसले, जमीन के बदले नौकरी घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और अदालतों के आंकड़ों पर आधारित कई प्रमुख खबरों की कवरेज की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशयों के संरक्षण और पर्यावरणीय जवाबदेही से जुड़े मामलों पर भी उनकी विस्तृत रिपोर्टिंग रही है।

करियर का सफर
निखिल पाठक ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2019 में अमर उजाला के साथ की। अमर उजाला की चंडीगढ़ यूनिट में वह डेस्क पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने खबरों के संपादन, पेज मेकिंग और डेस्क से जुड़े अन्य कार्यों की गहन समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2022 में उन्होंने दैनिक जागरण में बतौर संवाददाता कार्यभार संभाला। दैनिक जागरण के पूर्वी दिल्ली कार्यालय में रहते हुए उन्होंने डीडीए, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूए और धर्म-कर्म जैसी बीटों पर काम किया। इस दौरान उन्होंने जमीनी मुद्दों, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कई रोचक और प्रभावी समाचार लिखे।फरवरी 2025 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ जॉइन किया। एचटी मीडिया के साथ उनका एक वर्ष का अनुभव है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
निखिल ने एमए (जर्नलिज्म) तथा बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीजेएमसी) की पढ़ाई की है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और फील्ड अनुभव का संयोजन उन्हें कानूनी, पर्यावरणीय और खेल विषयों को तथ्यात्मक व सरल भाषा में प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।

रिपोर्टिंग विजन
निखिल का मानना है कि कोर्ट और एनजीटी से जुड़े फैसले केवल कानूनी दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे सीधे समाज, शासन और आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी और पर्यावरणीय मुद्दों को पाठकों के लिए सरल, सटीक और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करना है।

विशेषज्ञता
कोर्ट रिपोर्टिंग (ट्रायल, सजा, महत्वपूर्ण आदेश)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)— प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशय संरक्षण
आंकड़ों पर आधारित न्यायिक रिपोर्टिंग
स्पोर्ट्स कवरेज

व्यक्तिगत रुचियां
संगीत, लेखन और बैडमिंटन

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