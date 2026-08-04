नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप में तीन दोषी करार
रोहिणी जिला अदालत ने 2018 में 13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने डीएनए सबूत और गवाहों के आधार पर उन्हें सजा दी। यह घटना नरेला थाना क्षेत्र में हुई थी।
-नरेला थाना क्षेत्र का आठ साल पुराना है मामला नई दिल्ली, का.सं.। रोहिणी जिला अदालत ने वर्ष 2018 में 13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ चलती गाड़ी में सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है।
मामले की जानकारी
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने डीएनए रिपोर्ट, वैज्ञानिक साक्ष्यों और पीसीआर कर्मियों की सतर्कता के आधार पर आरोपी मोहित, विनोद और रवि को अपहरण, मारपीट, आपराधिक धमकी, सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।
घटना का विवरण
मामला नरेला थानाक्षेत्र के अंतर्गत 27 नवंबर 2018 की रात का है। पीड़िता अपने घर से लापता छोटे भाई को ढूंढने निकली थी। रास्ते में उसे भाई का दोस्त मिला और दोनों बस स्टैंड की तरफ भाई की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान टाटा एस गाड़ी के पास खड़े तीन लोगों ने मासूम को घेर लिया। जब साथी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे डंडों से से पीटा और बच्ची को जबरन गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए। चलती गाड़ी में तीनों ने नाबालिग को चाकू दिखाकर मारने की धमकी दी और दरिंदगी की। इसके बाद शाहपुर गढ़ी के पास फिर दुष्कर्म किया। आरोपी विनोद मौके से चला गया। मोहित और रवि गाड़ी में ले जा रहे थे। रात करीब डेढ़ बजे गश्त कर रही पीसीआर वैन ने बच्ची को बचाकर दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।
प्रमाण और सजा
एफएसएल की रिपोर्ट को माना अहम
विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार ने दलील दी कि पीड़ित बच्ची का बयान पूरी तरह भरोसेमंद और सत्य है, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट से भी हुई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्ची ने अपने बयान में आरोपी विनोद द्वारा गाल पर काटने की बात कही थी, जिसकी एमएलसी से पुष्टि हुई। मामले में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की डीएनए रिपोर्ट सबसे ठोस सबूत साबित हुई। जांच में गाड़ी से एकत्र नमूनों, पीड़ित बच्ची के कपड़ों और उसके शरीर से मिले जैविक साक्ष्यों का तीनों आरोपियों के डीएनए से मिलान हो गया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंNikhil Pathak
शॉर्ट बायो: निखिल पाठक एक प्रतिबद्ध और तथ्यपरक पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट मीडिया में 6.5 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में कार्यालय संवाददाता के रूप में कोर्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और स्पोर्ट्स बीट कवर कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग का फोकस न्याय, जवाबदेही और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रहता है।
परिचय
निखिल पाठक नई दिल्ली में आधारित एक सक्रिय पत्रकार हैं, जो न्यायपालिका, पर्यावरणीय नियमन और खेल जगत से जुड़े विषयों पर गहन और संतुलित रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने 1984 सिख विरोधी दंगा मामलों के कोर्ट ट्रायल व सजा पर फैसले, जमीन के बदले नौकरी घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और अदालतों के आंकड़ों पर आधारित कई प्रमुख खबरों की कवरेज की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशयों के संरक्षण और पर्यावरणीय जवाबदेही से जुड़े मामलों पर भी उनकी विस्तृत रिपोर्टिंग रही है।
करियर का सफर
निखिल पाठक ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2019 में अमर उजाला के साथ की। अमर उजाला की चंडीगढ़ यूनिट में वह डेस्क पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने खबरों के संपादन, पेज मेकिंग और डेस्क से जुड़े अन्य कार्यों की गहन समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2022 में उन्होंने दैनिक जागरण में बतौर संवाददाता कार्यभार संभाला। दैनिक जागरण के पूर्वी दिल्ली कार्यालय में रहते हुए उन्होंने डीडीए, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूए और धर्म-कर्म जैसी बीटों पर काम किया। इस दौरान उन्होंने जमीनी मुद्दों, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कई रोचक और प्रभावी समाचार लिखे।फरवरी 2025 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ जॉइन किया। एचटी मीडिया के साथ उनका एक वर्ष का अनुभव है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
निखिल ने एमए (जर्नलिज्म) तथा बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीजेएमसी) की पढ़ाई की है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और फील्ड अनुभव का संयोजन उन्हें कानूनी, पर्यावरणीय और खेल विषयों को तथ्यात्मक व सरल भाषा में प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
रिपोर्टिंग विजन
निखिल का मानना है कि कोर्ट और एनजीटी से जुड़े फैसले केवल कानूनी दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे सीधे समाज, शासन और आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी और पर्यावरणीय मुद्दों को पाठकों के लिए सरल, सटीक और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करना है।
विशेषज्ञता
कोर्ट रिपोर्टिंग (ट्रायल, सजा, महत्वपूर्ण आदेश)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)— प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशय संरक्षण
आंकड़ों पर आधारित न्यायिक रिपोर्टिंग
स्पोर्ट्स कवरेज
व्यक्तिगत रुचियां
संगीत, लेखन और बैडमिंटन