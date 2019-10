तिहाड़ जेल में कल चिदंबरम से पूछताछ करेगा ED, गिरफ्तारी की छूट

दिल्ली की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से पूछताछ की इजाजत दे दी है। साथ ही जरूरत होने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्रवाई की सामना कर रहे कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी के लिए ईडी की एप्लीकेशन पर दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने ईडी से कहा कि यह इन शख्स की गरिमा के मुताबिक नहीं होगा कि आप यहां सार्वजनिक रूप से उनसे पूछताछ और गिरफ्तार करें

A Delhi Court allows Enforcement Directorate (ED) to arrest Congress leader P Chidambaram with an option to interrogate him first. https://t.co/PAfVOVK81V