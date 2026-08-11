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व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी दोषमुक्त

By Nikhil Pathak
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली की साकेत अदालत ने नेब सराय इलाके में हुए एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष हत्या के तथ्य को साबित करने में सफल रहा, लेकिन आरोपियों की संलिप्तता को सिद्ध नहीं कर सका। मामले में कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था।

व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी दोषमुक्त

नई दिल्ली। साकेत जिला अदालत ने नेब सराय इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी रितेश कुमार पासवान को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह तो साबित करने में सफल रहा कि व्यक्ति की हत्या हुई थी, लेकिन यह साबित नहीं कर सका कि उसकी जान आरोपियों ने ही ली थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि कितना भी गंभीर संदेह हो, वह ठोस सबूत की जगह नहीं ले सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल की अदालत ने यह आदेश सुनाया है। अभियोजन के अनुसार 18 अगस्त 2021 को नेब सराय की एक गांव की चौपाल में व्यक्ति गंभीर हालत में बेहोश मिला था।

वह भीख मांगता था, कबाड़ इकट्ठा करता था और इसी चौपाल के आसपास सोता था। उसके सिर पर गंभीर चोटें थीं। उसे उपचार के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में पुलिस को आशंका हुई कि व्यक्ति पर चौपाल में पड़े पत्थरों से हमला किया गया था। पुलिस का दावा था कि बॉबी नाम के एक कबाड़ बीनने वाले ने आरोपी को उस चौपाल में जाते हुए देखा था, जहां वह सो रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी कुछ देर बाद वहां से बाहर निकल गया था। पुलिस ने इस मामले में रितेश पासवान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कथित तौर पर कहा था कि पैसे और खाने को लेकर मृतक से उसका अक्सर विवाद होता था और इसी वजह से उसने उस पर हमला किया था। हालांकि, मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की कहानी को बड़ा झटका लगा। अभियोजन के दो महत्वपूर्ण गवाह बॉबी और श्याम गायब हो गए। अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था।

Nikhil Pathak

लेखक के बारे में

Nikhil Pathak

शॉर्ट बायो: निखिल पाठक एक प्रतिबद्ध और तथ्यपरक पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट मीडिया में 6.5 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में कार्यालय संवाददाता के रूप में कोर्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और स्पोर्ट्स बीट कवर कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग का फोकस न्याय, जवाबदेही और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रहता है।

परिचय
निखिल पाठक नई दिल्ली में आधारित एक सक्रिय पत्रकार हैं, जो न्यायपालिका, पर्यावरणीय नियमन और खेल जगत से जुड़े विषयों पर गहन और संतुलित रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने 1984 सिख विरोधी दंगा मामलों के कोर्ट ट्रायल व सजा पर फैसले, जमीन के बदले नौकरी घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और अदालतों के आंकड़ों पर आधारित कई प्रमुख खबरों की कवरेज की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशयों के संरक्षण और पर्यावरणीय जवाबदेही से जुड़े मामलों पर भी उनकी विस्तृत रिपोर्टिंग रही है।

करियर का सफर
निखिल पाठक ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2019 में अमर उजाला के साथ की। अमर उजाला की चंडीगढ़ यूनिट में वह डेस्क पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने खबरों के संपादन, पेज मेकिंग और डेस्क से जुड़े अन्य कार्यों की गहन समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2022 में उन्होंने दैनिक जागरण में बतौर संवाददाता कार्यभार संभाला। दैनिक जागरण के पूर्वी दिल्ली कार्यालय में रहते हुए उन्होंने डीडीए, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूए और धर्म-कर्म जैसी बीटों पर काम किया। इस दौरान उन्होंने जमीनी मुद्दों, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कई रोचक और प्रभावी समाचार लिखे।फरवरी 2025 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ जॉइन किया। एचटी मीडिया के साथ उनका एक वर्ष का अनुभव है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
निखिल ने एमए (जर्नलिज्म) तथा बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीजेएमसी) की पढ़ाई की है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और फील्ड अनुभव का संयोजन उन्हें कानूनी, पर्यावरणीय और खेल विषयों को तथ्यात्मक व सरल भाषा में प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।

रिपोर्टिंग विजन
निखिल का मानना है कि कोर्ट और एनजीटी से जुड़े फैसले केवल कानूनी दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे सीधे समाज, शासन और आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी और पर्यावरणीय मुद्दों को पाठकों के लिए सरल, सटीक और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करना है।

विशेषज्ञता
कोर्ट रिपोर्टिंग (ट्रायल, सजा, महत्वपूर्ण आदेश)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)— प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशय संरक्षण
आंकड़ों पर आधारित न्यायिक रिपोर्टिंग
स्पोर्ट्स कवरेज

व्यक्तिगत रुचियां
संगीत, लेखन और बैडमिंटन

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