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दहेज की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल को किया प्रताड़ित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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दिल्ली पुलिस में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने, जानलेवा हमले और अप्राकृतिक यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपियों में पति, जेठ और ससुराल पक्ष के लोग शामिल हैं। मामले की जांच एसपी के आदेश पर पुलिस द्वारा की जा रही है।

दहेज की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल को किया प्रताड़ित

दिल्ली पुलिस में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, जानलेवा हमला करने, अमानवीय कृत और अप्राकृतिक यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। जेठ पर भी अश्लीलता के आरप लगाया है। एसपी के आदेश पर थाना हापुड़ देहात पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू करी दी है।

ये भी पढ़ें:कोर्ट के आदेश पर दहेज उप्तीड़न का मुकदमा

शिकायत की जानकारी

थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी विवाहिता ने मुकदमा दर्ज कराये हुए बताया कि वह दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। हरियाणा के जनपद जींद ग्राम बरसोला निवासी एक युवक से उसका वर्ष 2022 में विवाह हुआ था। पति दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग दहेज से खुश नहीं हुए और 20 लाख और कार की मांग करते हुए पूरा वेतन उनके खाते में ट्रांसफार्मर करने की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने लगे।

दहेज के लिए उत्पीड़न

शिकायत में पीड़िता ने बताया कि दिसंबर 2024 को जब ससुराल पक्ष के लोग उसे मायके हापुड़ लेकर आए तो रास्ते में छिजारसी टोल पर पति और जेठ सवार हो गए। मायके पहुंचकर सही आरोपियों ने दहेज की मांग की। विरोध करने पर रस्सी का फंदा डालकर डान से मारने का प्रयास किया। जेठ ने अश्लील हरकत की। पति ने गर्भवती होने पर उसेक पेट में लात मारी और जबरन अप्राकृतिक सबंध बनाए। जिससे उसका गर्भरात हो गया। दिल्ली में एक्सीडेंट कराने की कोशिश की, ससुराल में ससुराल पक्ष के लोगों ने गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया।एसपी के आदेश पर महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महिला कांस्टेबल ने किसको दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है?
महिला कांस्टेबल ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
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