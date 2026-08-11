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दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने चावल खरीद मामले की जांच की मांग की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने चावल खरीद मामले की जांच की मांग की

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सार्वजनिक वितरण के लिए चावल की खरीद और आपूर्ति से जुड़े मामले को करीब 22,000 करोड़ रुपये का घोटाला बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा सार्वजनिक वितरण के लिए चावल की आपूर्ति से जुड़ी व्यवस्था में अनियमितताएं हुईं और गरीबों के लिए निर्धारित चावल निजी कंपनी को लाभ पर बेचा जाने का आरोप सामने आया है।

आरोपों का जवाब नहीं

उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले में एक अधिकारी को निलंबित कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया है। हालांकि, सरकार या संबंधित विभाग की ओर से इन आरोपों पर पक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अन्य अनियमितताओं का जिक्र

यादव ने स्वास्थ्य क्षेत्र में खरीद और छात्राओं की साइकिल खरीद में भी कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले किए वादे पूरे करने के बजाय भ्रष्टाचार के मामलों में घिरने का काम किया है।

सरकार के अन्य मुद्दे

कांग्रेस नेता ने जलभराव, सड़कों की खराब स्थिति और पेयजल व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने महिलाओं के लिए घोषित आर्थिक सहायता और डीटीसी की मुफ्त यात्रा से जुड़ी सुविधाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भाजपा सरकार पर किस मामले का आरोप लगाया गया है?
भाजपा सरकार पर 22,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया गया है।
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