दिल्ली कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के साथ लोकसभा चुनावों में हार पर चर्चा की

पूर्व मुख्यमंत्री व दिल्ली कांग्रेस प्रमुख शीला दीक्षित ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय राजधानी में में पार्टी की हार पर चर्चा की। इस बैठक में कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन, महाबल मिश्रा, जेपी अग्रवाल, राजेश लिलोथिया और अरविंदर सिंह लवली के साथ-साथ पीसी चाको ने भाग लिया। चाको दिल्ली के पार्टी प्रभारी हैं। दीक्षित भी इन चुनावों में उम्मीदवार थीं। बैठक एक घंटा से ज्यादा समय तक चली।

Delhi: Congress leaders PC Chako, Sheila Dixit, KC Venugopal, Ajay Maken, JP Aggarwal, Mahabal Mishra and Arvinder Lovely arrive at the residence of Congress President Rahul Gandhi. pic.twitter.com/LX8psZCxAA