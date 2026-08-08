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दिल्ली कोल्ट्स सीसी ने 10 विकेट से मैच जीता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद में जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम में छठी बीआर शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ। दिल्ली कोल्ट्स सीसी ने एम-10 क्रिकेट अकादमी को 10 विकेट से हराया। दिल्ली कोल्ट्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे एम-10 की टीम केवल 77 रन ही बना सकी। जवाब में दिल्ली ने बिना विकेट खोए लक्ष्य हासिल किया।

दिल्ली कोल्ट्स सीसी ने 10 विकेट से मैच जीता

गाजियाबाद, वंदना। जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम में छठी बीआर शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी का लीग मैच दिल्ली कोल्ट्स सीसी और एम-10 क्रिकेट अकादमी के बीच खेला गया। दिल्ली कोल्ट्स सीसी ने एम-10 क्रिकेट अकादमी ए को 10 विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली कोल्ट्स के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही सटीक गेंदबाजी की। उन्होंने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए और पूरी टीम 27 ओवर में महज 77 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कोल्ट्स सीसी के बल्लेबाजों ने आठ ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 81 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी।

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