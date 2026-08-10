मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 200 छात्राओं को वितरित की साइकिलें
नई दिल्ली में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘विद्या वाहिनी योजना’ के तहत कक्षा 9 में पढ़ने वाली 200 छात्राओं को साइकिल वितरित की। यह पहल छात्राओं के विद्यालय तक पहुंच को सरल बनाती है और उनकी शिक्षा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। इस वर्ष 1.40 लाख छात्राओं को साइकिलें दी जा रही हैं।
नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘विद्या वाहिनी योजना’ के तहत कक्षा 9 में पढ़ने वाली 200 छात्राओं को साइकिल वितरित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह पहल छात्राओं के लिए विद्यालय तक आवागमन को आसान बनाने के साथ-साथ उनकी शिक्षा की निरंतरता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
कार्यक्रम के महत्व
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं से संवाद करते हुए उन्हें साइकिल मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसी भी बेटी को स्कूल तक पहुंचने में आने वाली दूरी या परिवहन की समस्या उसकी पढ़ाई के रास्ते में बाधा न बने। उन्होंने कहा कि ‘विद्या वाहिनी योजना’ के माध्यम से दिल्ली सरकार बेटियों की शिक्षा को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष कक्षा 9 में पढ़ने वाली लगभग 1.40 लाख छात्राओं को योजना के तहत साइकिलें वितरित की जा रही हैं।
शिक्षा मंत्री का बयान
इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व में दिल्ली स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर अग्रसर है। छात्राओं को साइकिलों का वितरण केवल आवागमन का साधन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन्हें आत्मनिर्भर बनने, बाधाओं को पार करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए पंख देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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