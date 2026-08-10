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मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 200 छात्राओं को वितरित की साइकिलें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘विद्या वाहिनी योजना’ के तहत कक्षा 9 में पढ़ने वाली 200 छात्राओं को साइकिल वितरित की। यह पहल छात्राओं के विद्यालय तक पहुंच को सरल बनाती है और उनकी शिक्षा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। इस वर्ष 1.40 लाख छात्राओं को साइकिलें दी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 200 छात्राओं को वितरित की साइकिलें

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता दिल्ली विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘विद्या वाहिनी योजना’ के तहत कक्षा 9 में पढ़ने वाली 200 छात्राओं को साइकिल वितरित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह पहल छात्राओं के लिए विद्यालय तक आवागमन को आसान बनाने के साथ-साथ उनकी शिक्षा की निरंतरता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

ये भी पढ़ें:विद्या वाहिनी योजना के तहत 200 छात्राओं को साइकिलें बांटीं: रेखा गुप्ता

कार्यक्रम के महत्व

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं से संवाद करते हुए उन्हें साइकिल मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसी भी बेटी को स्कूल तक पहुंचने में आने वाली दूरी या परिवहन की समस्या उसकी पढ़ाई के रास्ते में बाधा न बने। उन्होंने कहा कि ‘विद्या वाहिनी योजना’ के माध्यम से दिल्ली सरकार बेटियों की शिक्षा को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष कक्षा 9 में पढ़ने वाली लगभग 1.40 लाख छात्राओं को योजना के तहत साइकिलें वितरित की जा रही हैं।

ये भी पढ़ें:रेखा गुप्ता ने 200 छात्राओं को बांटीं साइकिलें, दिल्ली की 1.40 बच्चियों को मिलेगा ‘विद्या वाहिनी योजना’ का लाभ

शिक्षा मंत्री का बयान

इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व में दिल्ली स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर अग्रसर है। छात्राओं को साइकिलों का वितरण केवल आवागमन का साधन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन्हें आत्मनिर्भर बनने, बाधाओं को पार करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए पंख देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

‘विद्या वाहिनी योजना’ क्या है?
यह योजना छात्राओं के लिए विद्यालय तक आवागमन को आसान बनाने के उद्देश्य से है।
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