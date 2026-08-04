Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली कैंट स्टेशन पर 90 दिनों तक नहीं होगा चार ट्रेनों का ठहराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

दिल्ली कैंट स्टेशन प्लेटफॉर्म 2 व 3 के उन्नयन कार्य के चलते 13 अक्तूबर 2026 तक 4 ट्रेनों का अस्थायी ठहराव निरस्त रहेगा। इनमें जननायक एक्सप्रेस, साबरमती-वाराणसी, उदयपुर सिटी-नई दिल्ली और बीकानेर-हावड़ा ट्रेनें शामिल हैं। रेल प्रशासन ने यात्रियों को यात्रा से पूर्व ट्रेन स्थिति जांचने की सलाह दी।

दिल्ली कैंट स्टेशन पर 90 दिनों तक नहीं होगा चार ट्रेनों का ठहराव

दिल्ली कैंट स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 2 व 3 के उन्नयन कार्य के चलते 13 अक्तूबर 2026 तक कुछ ट्रेनों का दिल्ली कैंट स्टेशन पर अस्थायी ठहराव निरस्त रहेगा। इसमें मुरादाबाद मंडल की चार ट्रेनें भी शामिल हैं। 15013 जननायक एक्सप्रेस, 20963 साबरमती-वाराणसी सुपरफास्ट, 19601 उदयपुर सिटी-नई दिल्ली एक्सप्रेस और 12372 बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट साप्ताहिक ट्रेन का दिल्ली कैंट स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों की असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए यात्रा से पूर्व ट्रेन की स्थिति अवश्य जांचने की सलाह दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।