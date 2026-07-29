Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोना बेचने के बहाने कारोबारी से साढ़े आठ लाख ठगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

दिल्ली के कारोबारी अमित कुमार ने सोशल मीडिया पर सोना बेचने के विज्ञापन के माध्यम से 8.70 लाख रुपये धोखे से ट्रांसफर कराए। उन्होंने होडल निवासी गौरव सिंह से संपर्क किया, जिसने झूठे बैंक विवरणों के साथ पैसे हड़प लिए। आरोपी भाग निकला और पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई।

सोना बेचने के बहाने कारोबारी से साढ़े आठ लाख ठगे

पलवल,संवाददाता। सोशल मीडिया पर सोना बेचने के विज्ञापन द्वारा दिल्ली के कारोबारी से धोखे से खाते में 8 लाख 70 हजार रुपये ट्रांसफर कराने का प्रकाश में आया है । शिकायत के आधार पर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होडल थाना प्रभारी बलजीत के अनुसार नई दिल्ली के वसंत कुंज निवासी अमित कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सर्वांगी गोल्ड्स नामक कंपनी संचालित करते हैं। सोशल मीडिया पर एक कंपनी का विज्ञापन देखने के बाद होडल निवासी गौरव सिंह ने उनसे संपर्क कर अपने पास रखा सोना बेचने की बात कही।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर 15.21 लाख की साइबर ठगी

सोमवार को अमित होडल पहुंचे, जहां गौरव ने उन्हें एक्सिस बैंक बुलाया। बैंक में गौरव के खाते की पुष्टि कराने के बाद अमित ने अपनी कंपनी के खाते से गौरव के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 8.70 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद गौरव ने आईआईएफएल बैंक के गोल्ड लोन की राशि जमा कराने के लिए फार्म और चेक भरवाया, लेकिन काउंटर पर पहुंचने से पहले ही वह वहां से भाग निकला। शिकायतकर्ता ने पीछा किया, लेकिन आरोपी एक अन्य व्यक्ति के साथ बाइक पर फरार हो गया।बाद में बैंक में जानकारी लेने पर पता चला कि आरोपी ने खाते में आए 8.70 लाख रुपये तुरंत दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gold Delhi Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।