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दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मसौदे पर मंत्रिमंडल में चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 'दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' पर चर्चा की। इसका उद्देश्य दिल्ली को उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे सरल स्थान बनाना है। इस कानून के तहत जटिल प्रक्रियाओं को सरल और तकनीक आधारित बनाने की योजना है।

दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मसौदे पर मंत्रिमंडल में चर्चा

मुख्यमंत्री ने इसे दिल्ली में कारोबार को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम बताया नई दिल्ली प्रमुख संवाददातामुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में ‘दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026 के मसौदे पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार इस प्रस्तावित कानून के माध्यम से दिल्ली को देश में उद्यम स्थापित करने और संचालित करने के लिए सबसे आसान स्थान बनाने के लिए कार्य कर रही है। इसके माध्यम से कारोबार शुरू करने और संचालित करने से जुड़ी मौजूदा जटिल प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसा प्रशासन स्थापित करना है, जहां उद्यमियों और निवेशकों का समय सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने में नहीं, बल्कि अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में लगे। सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित कर रही है, जिसमें मंजूरियां आसान हों, प्रक्रियाएं स्पष्ट हों, निर्णय तय समय सीमा के भीतर लिए जाएं और अनावश्यक अनुपालन की बाधाएं समाप्त हों। इससे दिल्ली में नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों का विस्तार होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे。

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प्रस्तावित कानून की विशेषताएँ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून के अंतर्गत कारोबार से जुड़ी विभिन्न मंजूरियां, पंजीकरण, लाइसेंस, एनओसी और अन्य अनुमतियों के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त होगी। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक ही ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकांश व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। भवन निर्माण स्वीकृति, फैक्टरी लाइसेंस, फायर क्लीयरेंस, पानी, सीवर और बिजली कनेक्शन, रेरा पंजीकरण, सहकारी समितियों के पंजीकरण सहित अनेक सेवाएं इसी पोर्टल के माध्यम से तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी।

नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरी व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएसआईआईडीसी) को सौंपी जाएगी। यही संस्था आवेदन प्राप्त होने से लेकर अंतिम स्वीकृति मिलने तक पूरी प्रक्रिया के लिए एकमात्र जवाबदेह नोडल एजेंसी होगी तथा सभी संबंधित विभाग और नागरिक एजेंसियां इसके माध्यम से समन्वय स्थापित करेंगी।

अन्य महत्वपूर्ण बातें

तीन वर्षों तक नहीं होगा निरीक्षण

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहा कि नए पंजीकरण के बाद सामान्य परिस्थितियों में तीन वर्षों तक किसी प्रकार का नियमित निरीक्षण नहीं किया जाएगा। केवल गंभीर प्रकृति की शिकायत मिलने पर ही निरीक्षण किया जा सकेगा। इससे उद्योगों को अनावश्यक निरीक्षणों से राहत मिलेगी और भरोसे पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

सामान्य प्रश्न

दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026 का उद्देश्य क्या है?
दिल्ली का उद्देश्य देश में उद्यम स्थापित करने और संचालित करने के लिए सबसे आसान स्थान बनाना है।
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