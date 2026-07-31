न्यायालय के फैसले से आप का असली चेहरा आया सामने-भाजपा
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का असली चेहरा अब सामने आया है। मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे न्याय की शुरुआत बताया और उम्मीद जताई कि यह मामला फांसी की सजा में बदलेगा।
नई दिल्ली, प्रसं : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली दंगे में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के फैसला का स्वागत किया है। मल्होत्रा ने कहा कि न्यायालय के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (आप) का असली चेहरा सबके सामने आया है। उन्होंने कहा कि आप के शीर्ष नेताओं ने ऐसे लोगों को ना सिर्फ पार्टी में पनाह दी, बल्कि उन्हें बचाने के लिए भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आप का असली चेहरा अब पंजाब की जनता भी समझ चुकी है।
दिल्ली की जनता ने पिछले साल ही आप को सत्ता से बाहर किया था और अब पंजाब की जनता यह काम करेगी।वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ताहिर हुसैन को उम्रकैद न्याय की शुरुआत है। जिस निर्ममता से आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, ये दुर्लभतम में दुर्लभ श्रेणी का मामला है। सुनियोजित तरीके से की गई हिंसा का मामला जब हाई कोर्ट में जाएगा, उम्मीद है तब ये उम्रकैद की सजा फांसी में तब्दील हो जाएगी।-----
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