भाजपा स्वतंत्रता दिवस उत्सव सप्ताह मनाएगी, होंगे कार्यक्रम
नई दिल्ली में भाजपा स्वतंत्रता दिवस उत्सव सप्ताह मनाने जा रही है, जिसमें तिरंगा यात्रा और अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। 15 अगस्त तक विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। वरिष्ठ नेता शहीदों के परिवारों से मिलकर उन्हें सम्मानित करेंगे। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस पर संगोष्ठी और मौन जुलूस का आयोजन होगा।
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस उत्सव सप्ताह केक तहत दिल्ली प्रदेश भाजपा तिरंगा यात्रा समेत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि रविवार को मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण और पिलंजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाल कर उत्सव सप्ताह की शुरुआत की जाएगी। 15 अगस्त तक रोज जिला एवं मंडल स्तर तक कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत दिल्ली में शहीद स्मारकों पर स्वच्छता एवं शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा। जिला एवं मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय नेता, क्षेत्रीय सांसद, विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारी व निगम पार्षद शामिल होंगे।
मंडल स्तर तक वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी शहीदों के घर जा कर उनके परिवार से मिलेंगे और सम्मानित करेंगे। 14 अगस्त को सभी जिलों में विशेष विभाजन विभीषिका दिवस समारोह के तहत संगोष्ठी व मौन जुलूस का आयोजन होगा। 15 अगस्त को लाल किला पहुंच कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण में सम्मिलित होकर उनका भाषण सुनेंगे। इन कार्यक्रमों के लिए प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल को संयोजक बनाया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील यादव, सारिका जैन और पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा सह संयोजक के रूप में सहयोग करेंगे।----
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