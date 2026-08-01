ई-20 पेट्रोल को लेकर भ्रम फैला रहे केजरीवाल-भाजपा

-दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ऐथनॉल के प्रयोग से पर्यावरण सुधर रहा और विदेशी मुद्रा बचत बढ़ेगीनई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। ई-20 पेट्रोल को लेकर गहराती राजनीति के बीच भाजपा ने पटलवार करते हुए आम आदमी...

-दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ऐथनॉल के प्रयोग से पर्यावरण सुधर रहा और विदेशी मुद्रा बचत बढ़ेगी नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। ई-20 पेट्रोल को लेकर गहराती राजनीति के बीच भाजपा ने पटलवार करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है।

केजरीवाल पर आरोप दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केजरीवाल ई-20 यानी एथेनॉल मिश्रित पैट्रोल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। टाउन हॉल में उनके भाषण ने उनकी शैक्षणिक योग्यता प्रश्न चिह्न लगा दिया है। तकनीकी मुद्दों पर उनके बयान से प्रतीत नहीं होता कि वह आईआईटी से पढ़े हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि करोड़ों गाड़ियों वाले देश में केजरीवाल 100 गाड़ी सामने लाएं जिन्हें इस ईंधन से नुकसान हुआ है या इंजन बंद पड़ा हो।

एथेनॉल का महत्व मल्होत्रा ने कहा कि आप प्रमुख केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने की जगह अगर इंटरनेट पर सर्च कर लेते तो उन्हे मालूम होता कि ई-20 का उपयोग बढ़ते ही अकेले दिल्ली की हवा 30 प्रतिशत तक सुधरी है। उन्होंने बताया कि एथेनॉल के प्रयोग से पहले ही वर्ष में करीब एक लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। वहीं, दूसरी ओर गन्ना किसानों की आय में भी 50 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यदि केजरीवाल सचमुच आईआईटी से शिक्षित होते तो देश को आर्थिक बचत, किसान को आय वृद्धि एवं नागरिकों को साफ हवा देने वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विरोध नहीं करते।

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