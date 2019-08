BJP सांसद हंसराज हंस की मांग, JNU का नाम बदलकर MNU कर दो

बाहरी दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज ने जेएनयू में एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर कहा कि दुआ करो सब अमन से रहे, बम न चले। हमारे बुजुर्गों ने गलतियां की है हम भुगत रहे हैं।

एएनआई के मुताबिक, हंसराज हंस ने जेएनयू में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं कहता हूं इसका नाम बदलकर एमएनयू कर दो, मोदी जी के नाम पर भी तो कुछ होना चाहिए।

