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संत रविदास महाराज की जन्मस्थली से आया मिट्टी कलश दर्शन के लिए विश्रामधाम में स्थापित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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-दिल्ली भाजपा का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संत श्री रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचानई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। संत श्री रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत दिल्ली...

संत रविदास महाराज की जन्मस्थली से आया मिट्टी कलश दर्शन के लिए विश्रामधाम में स्थापित

-दिल्ली भाजपा का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संत श्री रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचा नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। संत श्री रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत दिल्ली भाजपा का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को वाराणसी से संत रविदास महाराज की जन्मस्थली की पावन माटी का कलश लेकर दिल्ली पहुंचा। इस कलश को जन दर्शनार्थ करोलबाग स्थित संत रविदास विश्रामधाम में स्थापित किया गया। इस अवसर पर भजनांजलि अर्पित करने के साथ चौपाई पाठ किया गया। यह मिट्टी अब सभी दिल्ली जिलों में पहुंचाई जाएगी。

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अगले वर्ष संत रविदास की जन्म जयंती

अगले वर्ष फरवरी में संत श्री रविदास महाराज की 650वीं जन्म जयंती है। भाजपा तब तक संत श्री रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत उत्सव मनाएगी। इसी कड़ी में दिल्ली भाजपा का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को वाराणसी से मिट्टी का कलश लेकर दिल्ली पहुंचा। मयूर विहार के पास नोएडा-दिल्ली सीमा पर दिल्ली सरकार में मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, दिल्ली भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लाजपत राय, विधायक रविकांंत और राजकुमार भाटिया सहित पदाधिकारियों ने पुष्पवर्षा कर प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया। इसके बाद यात्रा निकालते हुए कलश को करोलबाग स्थित संत रविदास विश्रामधाम लाया गया।

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कलश की प्रतिष्ठापन और कार्यक्रम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने कलश को जन दर्शनार्थ विश्रामधाम में स्थापित किया। वहां संत अजय भाई ने भजनांजलि अर्पित की, जबकि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने संत रविदास महाराज की प्रसिद्ध चौपाई मन चंगा तो कठौती में गंगा का पाठ किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि इस मिट्टी को प्रत्येक जिलों में लेकर जाएंगे और फिर वहां उत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कलश की स्थापना का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है। दिल्ली सरकार इस पावन कार्य में हर कदम पर साथ देगी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने कहा कि भाजपा सरकार में ही यह ऐतिहासिक आयोजन संभव हो सका है। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह केवल आध्यात्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है।

कार्यक्रम में उपस्थित लोग

कार्यक्रम में साध्वी रेणुका गंगोत्रधाम, विश्रामधाम मंदिर के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण, सांसद योगेन्द्र चंदोलिया, प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, मोहन लाल गिहारा आदि शामिल हुए।

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सामान्य प्रश्न

संत रविदास समरसता संकल्प अभियान कब शुरू हुआ?
संत रविदास समरसता संकल्प अभियान शुक्रवार को वाराणसी से मिट्टी का कलश लेकर दिल्ली पहुंचा।
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