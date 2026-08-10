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500 सरकारी सेवाएं समय पर पाना होगा जनता का कानूनी अधिकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने विधानसभा में ‘दिल्ली विधेयक, 2026’ पेश किया, जो नागरिकों को सरकारी सेवाएं समय पर प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देगा। आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। सेवा में देरी या गलत रिजेक्शन पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

500 सरकारी सेवाएं समय पर पाना होगा जनता का कानूनी अधिकार

-आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने विधानसभा में पेश किया ‘दिल्ली (नागरिकों का समय पर और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार) विधेयक, 2026’

प्रस्तावना

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता राजधानी में 500 से अधिक सरकारी सेवाएं लोगों को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने ‘दिल्ली (नागरिकों का समय पर और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार) विधेयक, 2026’ विधानसभा में सोमवार को पेश किया। इस बिल के पास होने पर समयबद्ध तरीके से सेवा उपलब्ध नहीं कराने वाले कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत के साथ जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है। इस बिल के पास होने पर दिल्ली की जनता को इसका कानूनी अधिकार मिल जाएगा। यह विधेयक वर्ष 2011 के कानून का स्थान लेगा。

नए प्रावधानों के तहत

इस विधेयक के तहत प्रत्येक नागरिक को निर्धारित समय-सीमा में सरकारी सेवा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक आवेदन को यूनिक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, जिससे नागरिक घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। निर्धारित समय में सेवा न मिलने पर आवेदन स्वतः वरिष्ठ अधिकारी के पास ऑटो-एस्केलेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा।

जवाबदेही और जुर्माना

नए प्रावधानों के तहत बिना उचित कारण सेवा में देरी करने या गलत तरीके से आवेदन खारिज करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस बिल के पास होने पर समय अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं कराने वाले संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना, अधिकतम 5,000 तक लगाया जा सकेगा। गलत तरीके से आवेदन अस्वीकार करने पर भी 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। यह राशि संबंधित अधिकारी को देनी होगी। कार्रवाई से पहले अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। विधेयक के तहत प्रथम स्तर पर शिकायत का निवारण संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अधिकतम 30 दिनों में किया जाएगा। इसके बाद नागरिक दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन में दूसरी अपील कर सकेगा।

कानून का क्षेत्र

यह कानून पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होगा और दिल्ली सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ नगर निगम, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी परिषद, दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए सहित अधिसूचित स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की निर्धारित सेवाओं पर लागू होगा। दिल्ली के आईटी मिनिस्टर डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसी सरल और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें नागरिकों को सरकारी एवं ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। समयबद्ध सेवा, ऑनलाइन आवेदन एवं ट्रैकिंग, ऑटो-एस्केलेशन तथा अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदेही के माध्यम से यह विधेयक नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करने के साथ-साथ दिल्ली में पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित शासन व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा।

सामान्य प्रश्न

दिल्ली विधेयक, 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
दिल्ली विधेयक, 2026 का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाएं समय पर प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देना है।
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