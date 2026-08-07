मिलावटी खाने एवं बदहाल स्वास्थ्य सेवा को लेकर उठे सवाल

-विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा विधायक रविन्द्र नेगी और आप विधायक कुलदीप सिंह में तीखी बहसनई दिल्ली प्रमुख संवाददाता शुक्रवार से शुरु हुए दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले ही दिन प्रश्नकाल को लेकर...

शुक्रवार से शुरु हुए दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले ही दिन प्रश्नकाल को लेकर विधायकों में तीखी बहस हुई। खासतौर से भाजपा विधायक रविन्द्र नेगी और आप विधायक कुलदीप सिंह में काफी बहस हुई। विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य रूप से मिलावटी खाने, अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य सेवा, ओ-जोन के मकान और किसानों की जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर विधायकों ने सवाल पूछे।

मिलावटी खाद्य पदार्थों की समस्या आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि दिल्ली में मिलावटी सामान मिल रहा है। सभी खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट हो रही है। फल, सब्जी, दाल, मसाले आदि में मिलावट देखने को मिल रही है। दिल्ली के स्कूलों में जंक फूड दिया जा रहा है। पहले जहां एक वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति 8 लीटर तेल ग्रहण करता था तो वहीं मिलावट के चलते इसकी मात्रा 25 से 30 लीटर तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की गाइडलाइंस के तहत स्कूलों में जंक फूड पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में टास्क फोर्स होनी चाहिए जो इस तरह की मिलावट पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने आम लोगों की मदद के लिए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय को हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की मांग रखी ताकि लोग उस पर शिकायत कर सकें।

स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति आप विधायक मोहम्मद आले इकबाल ने स्थित दिल्ली सरकार के सबसे बड़े एलएनजेपी और जीबी पंत अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य सेवा की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही अस्पतालों में केवल पुरानी दिल्ली के नहीं बल्कि पूरी दिल्ली से लोग उपचार के लिए आते हैं, लेकिन यहां जांच के लिए एक से दो साल बाद की तारीख दी जा रही है। अस्पताल में लोगों को वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिल रही है। वह खुद कई बार मरीजों को भर्ती कराने के लिए अस्पताल गए और आईसीयू बेड दिलाने के लिए उन्हें कई घंटे इंतजार करना पड़ा। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाए ताकि इसके अभाव में लोगों को जान न गंवाना पड़े। उन्होंने यह भी कहां कि अस्पताल में लोगों को रोकने के लिए बाउंस खड़े किए गए हैं जो मरीजों एवं परिजनों से बदसलूकी करते हैं।

ओ-ज़ोन में आने वाली कॉलोनियों का मुद्दा आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने विधानसभा में ओ-जोन में आने वाली कॉलोनियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ओ-जोन में रहने वाले लोग मकान टूटने के डर से परेशान हैं। करावल नगर में एक विधवा की 25 गज में मकान था, उसे तोड़ दिया गया। सरकार आश्वासन देती है, लेकिन कोर्ट इसे नहीं मानती। सरकार को कोर्ट में जाकर उन्हें कानूनी संरक्षण देना चाहिए। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने इस विषय पर कहा कि उपराज्यपाल से लेकर कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई है। ओ जोन के दायरे में 30 लाख लोग आते हैं। सरकार किसी का घर नहीं टूटने देगी। उन्होंने कहा लेकिन किसी का घर बन रहा तो आप के कार्यकर्ता ही शिकायत दर्ज करा रहे हैं।

भूमि अधिग्रहण में भूमि की कीमत बढ़ाने की मांग राजधानी में भूमि अधिग्रहण को लेकर भी शुक्रवार को विधानसभा में आवाज उठाई गई। विधायकों की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में पुरानी कीमतों पर जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है। हाइवे निकलते ही इसके आसपास की जमीनों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन अधिग्रहण करने वाले भूमि मालिकों को कम कीमत देते हैं। इतनी कीमत में रोहिणी या द्वारका में मकान योग्य भूमि भी नहीं आती है। विधायकों ने सरकार से अनुरोध किया कि वह इनकी कीमत बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाएं।