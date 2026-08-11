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1 जनवरी 2025 से पहले बनी झुग्गियों का ही होगा पुनर्वास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली विधानसभा ने डूसिब (संशोधन) विधेयक 2026 पारित किया है, जिससे झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास का रास्ता साफ हो गया है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह विधेयक 1 जनवरी 2025 से पहले बनी झुग्गियों के निवासियों के लिए है। इसके लिए जल्द सर्वे होगा और प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।

1 जनवरी 2025 से पहले बनी झुग्गियों का ही होगा पुनर्वास

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता डूसिब (संशोधन) विधेयक 2026 विधानसभा में पारित होने के साथ ही हजारों झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों के पुनर्वास का रास्ता साफ हो गया है।दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को विधानसभा में साफ किया कि इस संशोधन का लाभ केवल उन झुग्गियों के निवासियों को ही मिलेगा जो 1 जनवरी 2025 से पहले बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि जल्द सरकार सर्वे करेगी और इस प्रक्रिया को लोगों के लिए बेहद सरल बनाया जाएगा।

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विधेयक का महत्व

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में ऐतिहासिक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 पारित होने के बाद इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के संवेदनशील एवं जनकल्याणकारी शासन के कारण दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास की व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस विधेयक के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों की पहचान के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि को वर्ष 2006 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 किया गया है। इन्हें पक्का मकान दिल्ली सरकार उपलब्ध कराएगी।

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विधेयक लागू करने की चुनौती

उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आप सरकार ने भी जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया, लेकिन किसी को एक भी मकान नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली सरकार 19 वर्ष बाद प्रशासनिक बदलाव कर रहे हैं। इस विधेयक से सिर्फ पात्रता का दायरा हीं नहीं बढ़ा, बल्कि डूसिब पर जिम्मेदारी बढ़ी है। झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के विकास पर सबसे अधिक वर्ष 2025-26 में 346 करोड़ खर्च किया गया है। आप ने भाजपा सरकार के आने पर झुग्गियां तोड़ने के झूठे नारे लगाए लेकिन सत्ता में रहते हुए झुग्गी वासियों के विकास के लिए खास पैसा खर्च नहीं कर पाए। अब सरकार डूसिब के साथ मिलकर झुग्गी वालों को बस्तियों के पास हीं घर देंगी।

विधेयक झुग्गी-झोपड़ी वालों की आँखों में धूल झोंकने वाला

यह विधेयक भले ही दिल्ली सरकार ने विधानसभा में पास कर दिया है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। राजधानी में आखिरी सर्वे वर्ष 2014-15 में किया गया था जिसमें लगभग 3.5 लाख झुग्गियां दिल्ली में मिली थी। इसके बाद का आंकड़ा किसी के पास नहीं है। दिल्ली सरकार सबसे पहले सर्वे कर दिल्ली में झुग्गियों की संख्या का पता लगाएगी और इसके बाद ही पुनर्वास की योजना बनेगी।

विधेयक झुग्गी-झोपड़ी वालों की आँखों में धूल झोंकने वाला-मुकेश शर्मा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश शर्मा ने विधानसभा में डूसिब संबंधित विधेयक संशोधन को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार झुग्गी -झोपड़ी वालों व गरीब आदमी की दुश्मन है। उन्होंने दिल्ली शहरी आश्रय संबंधी संशोधित विधेयक को झुग्गी -झोपड़ी वालों की आँखों में धूल झोंकने वाला बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस संशोधित विधेयक में कही भी यह प्रावधान नहीं है कि दिल्ली में भाजपा आने के बाद जिन झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया था, उन्हें शामिल किया जाएगा। दिल्ली के मद्रासी कैंप और हस्तसाल सहित कई जगहों पर झुग्गियों को दिल्ली सरकार ने तोड़ा जिनमें रहने वाले लोग आज भी दर -दर की ठोकरे खा रहे हैं| उन्होंने माँग की है कि इस विधेयक में यह प्रावधान किया जाए कि झुग्गी तोड़ने से पहले वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

आप को हमें गवर्नेंस पर सीख देने का अधिकार नहीं- पंकज सिंह

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता

''दिल्ली (नागरिकों का समय-सीमा के भीतर सेवाएं देने और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार) बिल, 2026'' पर चर्चा के दौरान आईटी मंत्री पंकज सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 11 सालों तक दिल्ली पर शासन किया और बुनियादी नागरिक और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करने में नाकाम रहे, उन्हें हमारी सरकार की कोशिशों पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

इस विधेयक की अहमियत बताते हुए आईटी मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का मकसद साफ है कि नागरिकों को उन सेवाओं को पाने के लिए एक सरकारी दफ़्तर से दूसरे दफ़्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ें, जिन पर उनका अधिकार है। नई व्यवस्था के तहत अधिसूचित की गई सरकारी सेवाएं तय समय-सीमा के प्रदान करनी होंगी। उन्होंने कहा कि अब फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती नहीं रहेगी। सर्विस एक तय समय-सीमा के अंदर पूरी होगी। नागरिक को इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा। सिस्टम को जवाब देना होगा। देरी छिपी नहीं रहेगी। ऑटो-एस्केलेशन होगा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर काम की जवाबदेही तय की जाएगी।

चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक कुलवंत राणा, अजय महावर, अशोक गोयल, कुलदीप सोलंकी सहित कई विधायकों ने कहा कि दिल्ली नागरिक समयबद्ध एवं सुगम सेवा प्रदानार्थ अधिकार विधेयक लागू पर तय समय के भीतर सेवाएं मिलने से लोगों का जीवन आसान होगा। विभिन्न प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर तमाम सेवाओं के आवेदन पर कार्रवाई में देरी का कारण भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और काम काज में पारदर्शिता आएगी। अनावश्यक कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी।

नई पॉलिसी का आगाज़

ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को सरकार ने किया ख़त्म, आएगी नई पॉलिसी

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता

दिल्ली में लगभग दो दशक से चल रही ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को दिल्ली सरकार ने ख़त्म कर दिया है। इस अवसर पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विधानसभा में कहा कि इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है और इसकी जगजह जल्द नई पॉलिसी लाई जाएगी। नई पॉलिसी पहले से आधुनिक होगी और लोगों की सुरक्षा इसमें सुनिश्चित की जाएगी।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2007-08 में तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार यह पॉलिसी लेकर आई थी। राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को बनाया गया था ताकि अगर किसी के पास एक या दो कमरे अतिरिक्त हो तो वह उसे मेहमानों को किराए पर दे सके। लेकिन मालवीय नगर में बीते मई माह में ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के लाइसेंस पर चल रहे होटल में जब आग लगी तो इसके दुरुपयोग का खुलासा हुआ। इसमें पता चला कि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस लेकर यहां होटल चलाया जा रहा था। इसके चलते हादसे में इतने लोगों की जान गई।

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विधानसभा में कहा कि सरकार इसे वापस ले रही है और जल्द नई पॉलिसी लेकर आएगी। इस पॉलिसी में यह ध्यान रखा जाएगा कि लोगों को सुविधा मिले और इसके साथ सुरक्षा भी हो।

FAQs

डूसिब विधेयक 2026 किस उद्देश्य से पारित किया गया है?
डूसिब (संशोधन) विधेयक 2026 को झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए पारित किया गया है।
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