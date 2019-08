दिल्ली: जाकिर नगर की बहुमंजिला इमारत में लगी आग, 5 लोगों की मौत

सोमवार देर रात दिल्ली के जाकिर नगर में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने यह जानकारी दी है। घटना की जानकारी मिलने पर दमकल की पांच गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया।

Delhi Fire Service: 5 people dead & 11 injured in a fire that broke out in a multi-storey building in Zakir Nagar, late last night. pic.twitter.com/9ERr91u80i