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नया सत्र शुरू हुए 5 महीने बाद भी छात्रों को नहीं मिली पोशाक की राशि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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नया सत्र शुरू हुए 5 महीने बाद भी छात्रों को नहीं मिली पोशाक की राशि नया सत्र शुरू हुए 5 महीने बाद भी छात्रों को नहीं मिली पोशाक की राशि नया सत्र शुर

नया सत्र शुरू हुए 5 महीने बाद भी छात्रों को नहीं मिली पोशाक की राशि

सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए करीब पांच महीने बीत चुके हैं, लेकिन बोकारो जिले के लगभग 1 लाख 40 हजार छात्र-छात्राओं को अब तक पोशाक, जूता-मौजा और स्वेटर के लिए मिलने वाली सरकारी सहायता राशि नहीं मिली है। जबकि राशि नहीं मिलने से कई बच्चे पुराने यूनिफॉर्म में स्कूल आने को मजबूर हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे तो सामान्य कपड़ों में ही कक्षाएं कर रहे हैं। बारिश के मौसम में स्थिति और खराब हो गई है। जूते नहीं मिलने से बड़ी संख्या में विद्यार्थी हवाई चप्पल पहनकर स्कूल पहुंच रहे हैं। कीचड़ और जलभराव वाले रास्तों में बच्चों को आने-जाने में काफी दिक्कत हो रही है। इससे पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है。

डीबीटी के माध्यम से बच्चों के बैंक खाता में जाती है पोशाक की राशि

कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए राशि भेजी जाती है। वहीं कक्षा 1 और 2 के बच्चों को स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से सीधे पोशाक दी जाती है। झारखंड सरकार की योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक 600 रुपए और कक्षा 6 से 8 तक 700 रुपए दिए जाते हैं। इस राशि से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मौजे और स्वेटर खरीदे जाने हैं। लेकिन इस बार न तो डीबीटी के तहत राशि जारी हुई है और न ही छोटे बच्चों को स्कूल ड्रेस मिली है।

छोटी कक्षाओं में पोशाक वितरण की समस्या

वहीं पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से सीधे पोशाक उपलब्ध कराने का प्रावधान है। लेकिन चालू सत्र में अब तक न तो डीबीटी के तहत राशि जारी हो सकी है और न ही छोटे बच्चों को स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराई गई है। इस देरी का सबसे अधिक असर गरीब और मजदूर परिवारों के बच्चों पर पड़ रहा है। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वे अपने स्तर से नई ड्रेस और जूते खरीदने में असमर्थ हैं। ऐसे में बच्चों को पुराने यूनिफॉर्म या सामान्य कपड़ों में स्कूल जाना पड़ रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बोकारो जिले के छात्रों को कितनी राशि पोशाक के लिए मिलनी चाहिए?
झारखंड सरकार की योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक 600 रुपए और कक्षा 6 से 8 तक 700 रुपए दिए जाते हैं।
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