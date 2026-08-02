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32 नवविवाहिताएं मदद से वंचित, दो माह से भुगतान लटका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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तेजवापुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 32 नवविवाहिताओं को 60 हजार रुपये की सहायता राशि नहीं मिल सकी है। दो महीने बीत जाने के बाद भी लाभार्थियों के账户 में राशि नहीं पहुंची है। अधिकारी ने बताया कि भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही सभी को राशि मिलेगी।

32 नवविवाहिताएं मदद से वंचित, दो माह से भुगतान लटका

बहराइच,संवाददाता। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत तेजवापुर की 32 नवविवाहिताओं को अभी तक सहायता राशि नहीं मिल सकी है। योजना के तहत हुए विवाह को दो माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन लाभार्थी भुगतान के इंतजार में हैं। इससे लोगों में मायूसी है। तेजवापुर में 27 मई 2026 को शहर के गेंदघर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें 62 कन्याओं का विवाह कराया गया था। योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहिता के खाते में 60 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भेजी जानी है।लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी 32 लाभार्थियों के खातों में राशि नहीं पहुंची है।

अब तक केवल 30 नवविवाहिताओं को ही भुगतान मिल सका है। कई परिवारों का कहना है कि विवाह के बाद घर बसाने और अन्य आर्थिक जरूरतों के लिए उन्हें इस सहायता की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन विभागीय देरी के कारण परेशानी बढ़ गई है।मामले में एडीओ समाज कल्याण तेजवापुर आनंद गौतम ने बताया कि हाल ही में डीसी मनरेगा को समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लंबित मामलों का निस्तारण कराया जा रहा है। वहीं डीसी मनरेगा रवि शंकर पांडेय ने बताया कि उन्हें अभी चार्ज मिला है। भुगतान से संबंधित फाइल आगे बढ़ाई जा चुकी है और जल्द ही सभी लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा।

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