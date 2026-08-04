तीन हफ्ते पिछड़ गई सीसीएसयू की प्रवेश प्रक्रिया
चौ.चरण सिंह विवि में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश प्रक्रिया तीन हफ्ते पीछे हो गई है। पहली मेरिट 13-14 अगस्त को होगी और प्रवेश 17-19 अगस्त तक होंगे। इस बार कांवड़ यात्रा से पहले प्रवेश नहीं होगा, जिससे कक्षाएं 27 जुलाई से शुरू नहीं हो पाएंगी।
चौ.चरण सिंह विवि कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में स्नातक-स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया तीन हफ्ते पिछड़ गई है। डेढ़ दशक में यह पहली बार होगा कि कांवड़ यात्रा से पहले विवि में एक भी प्रवेश नहीं होगा। बीते वर्षों में विवि की कांवड़ यात्रा में पहली या दूसरी मेरिट ही फंसती थी, लेकिन इस बार कावंड़ यात्रा से पहले प्रवेश प्रक्रिया नहीं हो सकेगी।
मेरिट और प्रवेश की तिथियाँ
शैक्षिक कैलेंडर के हिसाब से विवि में 27 जुलाई से प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू होनी थी, लेकिन विवि में 17-19 अगस्त को पहली मेरिट से प्रवेश होंगे। कॉलेजों में सीटें भरते हुए कक्षा चलने की प्रक्रिया इस बार सितंबर के पहले हफ्ते तक खिंच सकती है।
मेरिट और प्रवेश की प्रक्रिया
विवि में यूजी-पीजी की पहली मेरिट 13-14 अगस्त को तैयार होगी जबकि 17 से 19 अगस्त तक इससे प्रवेश होने हैं। अभी यह तिथि भी अंतिम नहीं है और बीते वर्षों की तरह विवि को प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ानी पड़ सकती है। इसके बाद विवि अन्य मेरिट जारी करने का समय देगा। इस प्रक्रिया में अगस्त बीतना तय है और यूजी-पीजी की प्रवेश प्रक्रिया सितंबर के पहले हफ्ते तक जा सकती है।
कक्षाओं का शुरू होना
शासन ने शैक्षिक कैलेंडर में 27 जुलाई से प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू होना तय किया था, लेकिन विवि में अभी तक प्रवेश ही नहीं हुए हैं। 13 अगस्त से मेरिट तैयारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी और पहली मेरिट से 19 अगस्त तक प्रवेश होंगे। ऐसे में पहली मेरिट से कैंपस-कॉलेजों में प्रवेश करीब 24 दिन की देरी से होंगे।
विषम सेमेस्टर का सत्र
विवि कैंपस एवं कॉलेजों में केवल विषम सेमेस्टर का सत्र ही निर्धारित समय से शुरू हो पाया है। तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कॉलेजों ने भी इन सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली है। विवि कैंपस में भी विषम सेमेस्टर के प्रवेश हो चुके हैं।
पंजीकरण की प्रक्रिया
विवि कैंपस एवं कॉलेजों में इस वर्ष यूजी पंजीकरण पांच मई से शुरू हुए थे और 27 जुलाई तक चले। यानी यूजी पंजीकरण की यह प्रक्रिया 84 दिन चलती रही।
स्वस्थ्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंPraveen Dixit
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