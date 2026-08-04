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तीन हफ्ते पिछड़ गई सीसीएसयू की प्रवेश प्रक्रिया

By Praveen Dixit
हिन्दुस्तान, मेरठ
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चौ.चरण सिंह विवि में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश प्रक्रिया तीन हफ्ते पीछे हो गई है। पहली मेरिट 13-14 अगस्त को होगी और प्रवेश 17-19 अगस्त तक होंगे। इस बार कांवड़ यात्रा से पहले प्रवेश नहीं होगा, जिससे कक्षाएं 27 जुलाई से शुरू नहीं हो पाएंगी।

तीन हफ्ते पिछड़ गई सीसीएसयू की प्रवेश प्रक्रिया

चौ.चरण सिंह विवि कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में स्नातक-स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया तीन हफ्ते पिछड़ गई है। डेढ़ दशक में यह पहली बार होगा कि कांवड़ यात्रा से पहले विवि में एक भी प्रवेश नहीं होगा। बीते वर्षों में विवि की कांवड़ यात्रा में पहली या दूसरी मेरिट ही फंसती थी, लेकिन इस बार कावंड़ यात्रा से पहले प्रवेश प्रक्रिया नहीं हो सकेगी।

मेरिट और प्रवेश की तिथियाँ

शैक्षिक कैलेंडर के हिसाब से विवि में 27 जुलाई से प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू होनी थी, लेकिन विवि में 17-19 अगस्त को पहली मेरिट से प्रवेश होंगे। कॉलेजों में सीटें भरते हुए कक्षा चलने की प्रक्रिया इस बार सितंबर के पहले हफ्ते तक खिंच सकती है।

मेरिट और प्रवेश की प्रक्रिया

विवि में यूजी-पीजी की पहली मेरिट 13-14 अगस्त को तैयार होगी जबकि 17 से 19 अगस्त तक इससे प्रवेश होने हैं। अभी यह तिथि भी अंतिम नहीं है और बीते वर्षों की तरह विवि को प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ानी पड़ सकती है। इसके बाद विवि अन्य मेरिट जारी करने का समय देगा। इस प्रक्रिया में अगस्त बीतना तय है और यूजी-पीजी की प्रवेश प्रक्रिया सितंबर के पहले हफ्ते तक जा सकती है।

कक्षाओं का शुरू होना

शासन ने शैक्षिक कैलेंडर में 27 जुलाई से प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू होना तय किया था, लेकिन विवि में अभी तक प्रवेश ही नहीं हुए हैं। 13 अगस्त से मेरिट तैयारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी और पहली मेरिट से 19 अगस्त तक प्रवेश होंगे। ऐसे में पहली मेरिट से कैंपस-कॉलेजों में प्रवेश करीब 24 दिन की देरी से होंगे।

विषम सेमेस्टर का सत्र

विवि कैंपस एवं कॉलेजों में केवल विषम सेमेस्टर का सत्र ही निर्धारित समय से शुरू हो पाया है। तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कॉलेजों ने भी इन सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली है। विवि कैंपस में भी विषम सेमेस्टर के प्रवेश हो चुके हैं।

पंजीकरण की प्रक्रिया

विवि कैंपस एवं कॉलेजों में इस वर्ष यूजी पंजीकरण पांच मई से शुरू हुए थे और 27 जुलाई तक चले। यानी यूजी पंजीकरण की यह प्रक्रिया 84 दिन चलती रही।

स्वस्थ्य प्रश्न

कब पहली मेरिट सूची जारी होगी?
विवि में यूजी-पीजी की पहली मेरिट 13-14 अगस्त को तैयार होगी।
Praveen Dixit

लेखक के बारे में

Praveen Dixit

शॉर्ट बायो : प्रवीण दीक्षित पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

प्रवीण दीक्षित भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

प्रवीण दीक्षित ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2006 में अमर उजाला अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। अमर उजाला और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में उन्हें शिक्षा, मौसम और पर्यावरण बीट पर काम करने का मौका मिला। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार इन बीट को कवर कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीएससी बायोलॉजी, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से प्रवीण को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर कमांड के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डाटा विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।


उच्च शिक्षा और लक्ष्य

उच्च शिक्षा, मौसम और इससे जुड़े रिसर्च के विषयों पर प्रवीण की गहरी समझ है। उच्च शिक्षा में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। प्रवीण का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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