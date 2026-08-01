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सरैयाहाट में विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन की रफ्तार सुस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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-31 जुलाई तक कई सरकारी विद्यालयों में नहीं हो सका गठनसरैयाहाट में विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन की रफ्तार सुस्तसरैयाहाट में विद्यालय प्रबंधन समित

सरैयाहाट में विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन की रफ्तार सुस्त

राज्य परियोजना निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के निर्देश के बावजूद सरैयाहाट प्रखंड में विद्यालय प्रबंधन समिति (वीएमसी) के पुनर्गठन की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा तक पूरी नहीं हो सकी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दुमका द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों (बीईईओ) को पत्रांक-2645, दिनांक 2 जुलाई 2026 के आलोक में 30 जुलाई 2026 तक सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद सरैयाहाट प्रखंड के कई सरकारी विद्यालयों में 31 जुलाई तक समिति का गठन नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार प्रखंड के अनेक विद्यालयों में न तो पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हुई है और न ही बैठक आयोजित की जा सकी है।

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इतना ही नहीं, कुछ विद्यालयों को अब तक बैठक की तिथि भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, प्लस टू उच्च विद्यालय सरैयाहाट, उत्क्रमित उच्च विद्यालय दिग्घी सहित कई विद्यालय ऐसे हैं, जहां विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन लंबित है। इससे विभागीय निर्देशों के अनुपालन पर सवाल उठने लगे हैं।

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