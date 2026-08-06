साढ़े छह साल बीते पर एनएच 107 अब भी अधूरा
सहरसा, वरीय संवाददाता। कोसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग-107 का निर्माण कार्य साढ़े छह वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो सका है। समय सीमा बढ़ाने के बावजूद निर्माण कार्य अधूरा है। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा स्थिति में परियोजना इस वर्ष के अंत तक भी पूरी होने की संभावना कम है।
सहरसा, वरीय संवाददाता। कोसी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सड़क परिय Nosec absdριοद्यैक अdहम लोग हेभो w...
निर्माण कार्य की प्रगति
2016 में मिली थी मंजूरी: पूर्णिया से महेशखूट तक एनएच-107 के निर्माण और चौड़ीकरण का निर्णय वर्ष 2016 में लिया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य कोसी क्षेत्र को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना और यात्रा समय कम करना था। इसके बाद महेशखूट से गणेश स्थान (मधेपुरा) तक सड़क निर्माण के लिए दिसंबर 2020 में कार्यादेश जारी किया गया। निर्माण एजेंसी को दो वर्षों के भीतर परियोजना पूरी करने का लक्ष्य दिया गया था।
महामारी का प्रभाव
हालांकि वर्ष 2020 और 2021 के दौरान कोरोना महामारी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। इसे देखते हुए एजेंसी को छह महीने का अतिरिक्त समय दिया गया। लेकिन महामारी समाप्त होने के बाद भी निर्माण कार्य अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका। इसके बाद विभाग ने एक के बाद एक पांच बार समय सीमा बढ़ाई, फिर भी परियोजना अधूरी बनी हुई है। अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य भी नहीं होगा हासिल: विभाग ने निर्माण एजेंसी को अगस्त 2026 तक हर हाल में परियोजना पूरी करने का निर्देश दिया था। लेकिन मौके की स्थिति इस लक्ष्य से काफी पीछे दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर सड़क निर्माण जारी है, जबकि दो महत्वपूर्ण रेलवे ओवरब्रिज अभी निर्माणाधीन हैं। सबसे अधिक देरी सर्वा ढ़ाला और सिमरी बख्तियारपुर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में हो रही है। दोनों आरओबी के तैयार नहीं होने से वाहनों को पुराने मार्ग और अस्थायी डायवर्जन का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे यात्रा समय बढ़ने के साथ-साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है।
आगे की योजना
बचा काम दूसरी एजेंसी करेगी
मनोज कुमार परियोजना निदेशक एनएचएआई ने बताया कि एनएच 107 के बचे काम दूसरी एजेंसी से कराया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्तमान कार्य एजेंसी को भी काम जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया गया है। काम समय पर पूरा नहीं करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। मानसून के कारण भी काम प्रभावित हो रहा है। तय समय सीमा पर काम पूरा होना संभव नहीं है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें