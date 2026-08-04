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सड़कों में बाधा बन रहे विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर हटेंगे, ब्लैक स्पॉट जल्द ठीक होंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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सड़कों में बाधा बन रहे विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर हटेंगे, ब्लैक स्पॉट जल्द ठीक होंगे

सड़कों में बाधा बन रहे विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर हटेंगे, ब्लैक स्पॉट जल्द ठीक होंगे

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। राजधानी में ब्लैक स्पॉट जल्द ठीक होंगे। जनपद के सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों का विस्तृत सर्वे होगा। पथ प्रकाश की व्यवस्था होगी और बाधा बन रहे बिजली के पोल-ट्रांसफार्मर हटेंगे। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सड़क सुरक्षा पर सख्त रुख अपनाया है।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने, यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए मंगलवार को ऋषिपर्णा सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने होंगे। डीएम ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जनपद के सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों का विस्तृत सर्वे कर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों के सुधार के लिए तत्काल डीपीआर तैयार कर सड़क सुधारीकरण कार्य प्रारंभ किया जाए। साथ ही सभी संवेदनशील स्थलों का सर्वे कर प्रकाश व्यवस्था की कमी, बाधक बने बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर अथवा अन्य संरचनाओं को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम ने गड्ढों की तत्काल मरम्मत कराने तथा शहरी क्षेत्रों में जलभराव रोकने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। कहा कि बरसात के बाद सड़कों का रिपेयर वर्क तुरंत शुरू किया जाए। कहा कि चकराता और कालसी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ओवरलोडिंग, वाहनों की खराब फिटनेस, नियमित मेंटेनेंस का अभाव तथा ड्रंक एंड ड्राइव सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण रहते हैं। उन्होंने परिवहन विभाग को इन मामलों में विशेष अभियान चलाकर सख्त प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक सड़क दुर्घटना का सोशल एवं इकोनॉमिकल सर्वे भी कराया जाए। दुर्घटना स्थलों का निरीक्षण कर कारणों का तकनीकी विश्लेषण करे तथा आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं।

सुरक्षात्मक कार्य के निर्देश

आशारोड़ी से डाटकाली टनल तक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक कार्य करें

डीएम चौहान ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर आशारोड़ी से डाटकाली टनल तक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मोड़ एवं चौराहों पर सड़क चौड़ीकरण, रम्बल स्ट्रिप, स्ट्रीट लाइट और अन्य सुरक्षात्मक कार्य शीघ्र प्रारंभ करने को कहा। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही सभी अनधिकृत मीडियन क्रॉसिंग तत्काल बंद कराने के आदेश दिए। सभी स्कूल बसों एवं अन्य विद्यालयी वाहनों की नियमित जांच, फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सामान्य प्रश्न

देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ब्लैक स्पॉट्स का सर्वे, पथ प्रकाश की व्यवस्था, और बाधक संरचनाओं को हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
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