देहरादून के दीक्षांत नेगी बने स्नूकर चैंपियन
काशीपुर में रविवार रात गेमिंग अड्डा में पांच दिवसीय स्नूकर टूर्नामेंट का समापन हुआ। देहरादून के दीक्षांत नेगी ने फाइनल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बनकर अपने जिले का नाम रोशन किया, जबकि रामनगर के शैलेन्द्र डंगवाल उपविजेता रहे। टूर्नामेंट ने खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का प्लेटफार्म प्रदान किया।
काशीपुर। रविवार की रात बाजपुर रोड स्थित गेमिंग अड्डा में पांच दिवसीय टूर्नामेंट का समापन हुआ फाइनल मुकाबले में देहरादून के दीक्षांत नेगी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, जबकि रामनगर के शैलेन्द्र डंगवाल उपविजेता रहे। दोनों खिलाड़ियों के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा और दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अपने सटीक निशानों, प्रभावशाली ब्रेक्स और बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन कर यह साबित किया कि उत्तराखंड में स्नूकर के प्रति युवाओं का रुझान लगातार बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में पहुंचे खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रत्येक मुकाबले का आनंद लिया।
टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं ग्रांड ग्रीन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, काशीपुर के निदेशक शिवम शर्मा रहे। उनके सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता ने प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए शिवम शर्मा ने कहा कि ग्रैंड ग्रीन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड भविष्य में भी सामाजिक, शैक्षिक एवं खेल गतिविधियों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता रहेगा तथा खिलाड़ियों के हित में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को हरसंभव सहयोग देता रहेगा। समापन समारोह में विजेता, उपविजेता एवं विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार राशि एवं सम्मान प्रदान किए गए।
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