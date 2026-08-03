Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देहरादून के दीक्षांत नेगी बने स्नूकर चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

काशीपुर में रविवार रात गेमिंग अड्डा में पांच दिवसीय स्नूकर टूर्नामेंट का समापन हुआ। देहरादून के दीक्षांत नेगी ने फाइनल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बनकर अपने जिले का नाम रोशन किया, जबकि रामनगर के शैलेन्द्र डंगवाल उपविजेता रहे। टूर्नामेंट ने खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का प्लेटफार्म प्रदान किया।

देहरादून के दीक्षांत नेगी बने स्नूकर चैंपियन

काशीपुर। रविवार की रात बाजपुर रोड स्थित गेमिंग अड्डा में पांच दिवसीय टूर्नामेंट का समापन हुआ फाइनल मुकाबले में देहरादून के दीक्षांत नेगी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, जबकि रामनगर के शैलेन्द्र डंगवाल उपविजेता रहे। दोनों खिलाड़ियों के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा और दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अपने सटीक निशानों, प्रभावशाली ब्रेक्स और बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन कर यह साबित किया कि उत्तराखंड में स्नूकर के प्रति युवाओं का रुझान लगातार बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में पहुंचे खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रत्येक मुकाबले का आनंद लिया।

टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं ग्रांड ग्रीन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, काशीपुर के निदेशक शिवम शर्मा रहे। उनके सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता ने प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए शिवम शर्मा ने कहा कि ग्रैंड ग्रीन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड भविष्य में भी सामाजिक, शैक्षिक एवं खेल गतिविधियों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता रहेगा तथा खिलाड़ियों के हित में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को हरसंभव सहयोग देता रहेगा। समापन समारोह में विजेता, उपविजेता एवं विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार राशि एवं सम्मान प्रदान किए गए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rudrapur News Rudrapur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।