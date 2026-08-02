Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दून-रामनगर एक्सप्रेस की ऑनलाइन बुकिंग शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

देहरादून-रामनगर एक्सप्रेस की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। 5 अगस्त से शुरू हो रही सेवा में यात्रियों का उत्साह है। रेलवे ने सेकेंड सीटिंग का किराया 35 रुपये रखा है, जिससे पर्यटकों को राहत मिलेगी। यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी। पहली यात्रा के लिए सीटों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

दून-रामनगर एक्सप्रेस की ऑनलाइन बुकिंग शुरू

देहरादून: राजधानी देहरादून से कुमाऊं को जोड़ने वाली नई देहरादून-रामनगर एक्सप्रेस की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। 5 अगस्त से शुरू हो रही इस सेवा के लिए यात्रियों में खासा उत्साह दिख रहा है। रेलवे द्वारा मात्र 35 (सेकेंड सीटिंग) का शुरुआती किराया तय करने से पर्यटकों और दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन (बुधवार और शुक्रवार) चलेगी। बुकिंग विंडो खुलते ही 5 अगस्त की पहली यात्रा के लिए सीटों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Express Dehradun Dehradun News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।