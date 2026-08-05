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कर्ज से परेशान दवा कंपनी कर्मचारी ने फांसी लगाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सरोजनीनगर। ट्रांसपोर्ट नगर में किराए पर फ्लैट में रह रहे देहरादून गढ़ी कैंट के मनीष कर्ज से परेशान दवा कंपनी कर्मचारी ने फांसी लगाई

कर्ज से परेशान दवा कंपनी कर्मचारी ने फांसी लगाई

सरोजनीनगर। ट्रांसपोर्ट नगर में किराए पर फ्लैट में रह रहे देहरादून गढ़ी कैंट के मनीष कैंथ (53) ने फांसी लगा ली। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव निकाला और पोस्टमार्टम कराया। पुलिस के मुताबिक मनीष के कमरे से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें किसी पर दोष न ठहराते हुए खुदकुशी की बात लिखी है। उधर, परिजनों ने पुलिस को बताया कि मनीष ने कई लोगों से कर्ज के तौर पर उधार रुपए ले रखा था। लेनदार रुपए मांगते थे। लेनदारों ने पत्नी, बेटे, बेटी को भी कई बार कॉल किया। पुलिस का कहना है कि यदि कोई तहरीर मिलती है तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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