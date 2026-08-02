मांगों पर आंदोलन तेज करेगा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद
फोटो देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिला देहरादून की जिला
फोटो देहरादून, वरिष्ठ संवाददाताराज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिला देहरादून की जिला कार्यकारिणी की बैठक रविवार को निरंजनपुर में जिला अध्यक्ष रवींद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने लंबित मांगों पर सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की और आंदोलन की रणनीति पर मंथन किया। संचालन जिला सचिव पिंकेश रावत ने किया।बैठक में 10, 16 और 26 वर्ष की निरंतर सेवा पर एसीपी के तहत पदोन्नत वेतनमान, गोल्डन कार्ड, वाहन भत्ता तथा अन्य लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए अब संगठित और चरणबद्ध आंदोलन जरूरी हो गया है।
सभी घटक संगठनों ने प्रांतीय कार्यकारिणी के प्रस्तावित आंदोलन को समर्थन देते हुए अपने-अपने विभागों में कर्मचारियों को एकजुट करने का संकल्प लिया। इस दौरान प्रांतीय महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, प्रदेश प्रवक्ता हर्ष जोशी, गन्ना पर्यवेक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश डबराल, विकास नेगी, अभिषेक, प्रमोद, मनीष सहित अनेक कर्मचारी नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।
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